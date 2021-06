Marinu Čolaku i Daliboru Opačku donesena je presuda za prometnu nesreću u kojoj je u studenome 2010. godine poginula 20-godišnja dubrovačka studentica Ivana Obad. Kako piše 24sata, na dvije godine osuđen je Čolak, dok je Opačak oslobođen. On je bio potresen te je zaplakao pa mu je bilo potrebno nekoliko sekundi ne bi li se pribrao.

Na ponovljenom suđenju su Čolak i Opačak odbacili krivnju i iznijeli obrane, međusobno optužujući jedan drugoga za prometnu nesreću u kojoj je studentica smrtno stradala kao suputnica u Čolakovom Ferrariju.

"Jako mi je žao što je Ivana poginula. Bilo smo skupa godinu dana. Uopće ne znam kako sam ja preživio, a Ivana nije (...) Neposredno prije sudara vozio sam se iza Forda Focusa Hrvoja Petrovića na pristojnoj udaljenosti po desnom traku i djelomično po desnom zaustavnom traku. Mislim da do prometne ne bi došlo da me Nissan nije udario u zadnji desni kotač. Mogao sam izabrati - ili ću ići na ogradu ili na livadu. Pokušao sam izbjeći nalet na ogradu i otišao na livadu no pri tom sam udario u rubnik i odletio s autom u zrak i od tog trenutka se više ničega ne sjećam. Da je Opačak držao potreban razmak do svega ovoga ne bi došlo i prometna se ne bi dogodila. Ne mogu prihvatiti da ja kao netko tko je jedva ostao živ budem kriv za tu nesreću", kazao je Čolak u svojoj obrani na zagrebačkom Županijskom sudu.

Dodao je da postoje trenuci kada bi volio da nije preživio.

Ferrari je gorio, Opačak i suputnik mu nisu mogli prići

Opačak ima drugačiju verziju događaja u kojoj je studentica poginula. Kaže kako mu se Čolak godinu dana poslije nesreće ispričao dok su bili u Opatiji, prenosi 24sata. "Nikad poslije nesreće nisam s tobom razgovarao. Čak nisam odgovorio na tvoju poruku nakon zadnje rasprave da se nađemo i razgovaramo", odgovorio mu je Čolak

"Nakon što smo skrenuli na čvor Bosiljevo za Rijeku vozio sam se u desnom prometnom traku, a Marin u lijevom sve do nesreće. Vozili smo se gotovo paralelno svako u svom prometnom traku. Odjednom sam primijetio da je Ferrari ispred mene. Zadnjim desnim kotačem dotaknuo je moju lijevu felgu. U stotinki sam pomislio "Što radiš? Kuda ćeš?". Micao sam se u desno i stiskao kočnicu. Mislio sam da će se moći zaustaviti. Desno naprijed vidio sam travu i mislio da će se Marin odvesti na taj travnati dio. No auto mu se prepriječio i u stotinki sekunde je udario u rubnik i odletio u zrak i eksplodirao", ispričao je Opačak. On i Damir Nakić, njegov suvozač, potrčali su prema zapaljenom Ferrariju.

"Htio sam nekako pomoći no kad smo došli blizu primijetio sam da mi gore trepavice i shvatio da ne mogu prići autu", kazao je Opačak koji je u jednom trenutku zastao s obranom jer je bio vidno emocionalno slomljen.

Čolak: 'To što Opačak govori je suludo'

"Netko od vozača koji su se zaustavili rekao je 'Netko tamo leži na travi!'. Prišli smo i vidjeli Marina. On se digao, a Nakić ga je pridržavao. Izgledao nam je kao da je ispao na početku 'tumbanja'. Netko je tada rekao 'Zvali smo hitnu'. Žao mi je što se ovo dogodilo. Mogu samo reći 'Ne daj Bože nikome!'", ispričao je Opačak nakon što se pribrao.

"Suludo je to što Opačak govori. Stavljam primjedbu na istinitost njegova iskaza", rekao je Čolak u sudnici.

Nissan i Ferrari jurili Grobnikom pa se dotaknuli

Tragična nesreća u kojoj je poginula dubrovačka studentica dogodila se 5. studenog 2010. kada je Marin Čolak u Ferrariju Modeni i Dalibor Opačak u Nissanu 350 krenuli prema Grobniku. Kako piše 24sata, do Draganića su relativno normalno vozili, no nakon toga je uslijedila luda vožnja.

Poslije čvora Bosiljevo, Ferrari, koji se kretao brzinom od 181 km/h i "jureći" Nissan od 205 km/h, dotaknuli su se. Ivana je bila sa Čolakom čiji je Ferrari dotaknuo Nisam nakon što je skrenuo u vozilo. Čolak se u Ferrariju zanio, sletio je s ceste te se više puta prevrnuo. Čolak je ispao iz auta i završio s potresom mozga, prijelomom nosa i obje čeljusti.

Djevojka iz Ferrarija je poginula.