Stravična nesreća u Međimurju! Sudarila se tri auta, vozač poginuo na mjestu, više ozlijeđenih

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Vozilo kojim je upravljao 37-godišnjak sletjelo je s ceste pri čemu je udarilo u nekoliko stabala i grmlje uz cestu

1.2.2026.
10:20
Hina
Hrvoje Jelavic/pixsell
U prometnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila na cesti uz derivacijski kanal Drave u Međimurju poginuo je 37-godišnji muškarac dok su još dvije osobe ozlijeđene, izvijestila je u nedjelju policija.

Nesreća se dogodila kada je 37-godišnjak svojim vozilom prešao na suprotnu stranu ceste kada ga je započelo preticati drugo vozilo kojim je upravljao 25-godišnji muškarac. Tom je prilikom došlo do sudara dvaju vozila.

Vozilo kojim je upravljao 37-godišnjak sletjelo je s ceste pri čemu je udarilo u nekoliko stabala i grmlje uz cestu. U prometnoj nesreći 37-godišnjak je poginuo na mjestu nesreće dok je 15-godišnji suvozač zadobio teške tjelesne ozljede zbog čega je zadržan u Županijskoj bolnici Čakovec na liječenju.

U prometnoj nesreći ozlijeđen je i 25-godišnji vozač drugog vozila čije se vozilo, nakon udarca u branik, zaustavilo na cesti ali prepriječen na obje prometne trake. U prometnoj nesreći sudjelovalo je i treće osobno vozilo kojim je upravljao 63-godišnji muškarac koji je udario u zaustavljeno vozilo 25-godišnjaka na cesti.

Radi očevida cesta je bila zatvorena za sav promet do ranih jutarnjih sati u nedjelju.

MeđimurjePoginuo MuškaracPrometna Nesreća
