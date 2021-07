Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje sedam kaznenih djela „Prijevara“, od čega jedno u pokušaju.

Kako bi izvukao novac od svojih žrtava, tijekom šest godina ( od svibnja 2015. do srpnja 2021). godine na području Medveščaka i Maksimira na ulici bi prilazio građanima i predstavljao im se kao njihov rođak ili bivši kolega. Nakon što su građani povjerovali u njegovu priču, osumnjičeni im je tada lažno predočavao da ima financijske poteškoće te je od njih zatražio da mu posude novac u svrhu popravka automobila, kupnje robe i slično.

Oštećeni su, tada, dovedeni u zabludu osumnjičenom posudili različite novčane iznose, a iako im je on obećao novac vratiti u roku nekoliko dana to nikada nije učinio niti je za to pokazao namjeru.

Prevarant je konačno uhvaćen nakon što je u svibnju 2021. na ulici prišao građanki i lažno joj se predstavio kao njen rođak. Iako mu je oštećena povjerovala, kada je od nje zatražio da mu posudi novac, posumnjala je u istinitost njegove priče te je događaj prijavila policiji.

Iako prevara zvuči toliko banalno da se prevarant nije mogao previše okoristiti, policija je priopćila kako je materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 27.300 kuna.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu.