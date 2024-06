Muškarac (71) krajem prošle godine u dva je navrata naručio amfetamine iz Velike Britanije te će zbog toga kazneno odgovarati. Droga mu je stigla poštom u dva paketa, a ukupno su bile 62 tablete. Carinski detektor droga otkrio je slučaj tijekom druge pošiljke te je Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici protiv njega podignulo optužnicu. U optužnici ga se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, kao i da je imao namjeru tablete dalje preprodavati, javlja ePodravina.

Mislio da se radi o lijeku

Muškarac se pred policijom branio tvrdeći da nije znao da je riječ o drogi već je mislio da se radi o tabletama koje će mu pomoći s depresijom i ADHD-om od kojeg boluje.

"Sve to uzeo sam za sebe i imao namjeru trošiti do proljeća kada počnu šumski radovi jer nisam suvisao i ne mogu se fokusirati ni na kakav posao. Lijen sam i stalno depresivan te sam, prema onome što sam pročitao, mislio da će mi to pomoći. Bile su sitne, bijele boje, okrugle, original zapakirane tablete u foliju kao što se pakiraju tablete, te sam uzimao po četvrtinu, svaki ili svaki drugi dan, ovisno kako sam se osjećao. Nisam imao namjeru preprodavati, sve je bilo za mene", rekao je muškarac.

Sve je naručio preko interneta, a nakon konzumacije imao elana

Policiji je rekao da je sve našao na internetu te naručio preko mobitela. Dodao je i da mu se čini da je nešto o tome pronašao na YouTubeu te da je nakon toga poslao poruku i narudžbu. Nakon toga na kućnu mu je adresu stigla uplatnicu koju je on platio, slikao mobitelom i poslao povratno.

Starac je rekao da nije znao da se radi o amfetaminu te da je samo pročitao da imaju lijek za ADHD koji pomaže u koncentraciji i povećava fokus. Istaknuo je da je bilo puno teksta koji je on čitao i uspoređivao svoje ponašanje s tim te je mislio da će mu "lijek" pomoći. Kad je isprobao drogu, rekao je da je imao elana, da je bio koncentriran i mogao je raditi bez problema. U šumi je proveo osam sati radeći teške poslove, a prije korištenja tableta bio je bezvoljan. Prvu je pošiljku platio 20 eura, a drugi put je platio 25 eura za jedan paketić i 27 eura za drugi.

Pošiljke plaćao gotovinom na FINI

Uplatnice koje su mu poslali plaćao je gotovinom u FINI, a one su bile kompletno ispunjene na engleskom jeziku. Tvrdi da je zaboravio kako se zove firma od koje je naručio, ali da piše na kuverti.

Muškarac tvrdi da mu preprodaja tih tableta nije bila ni u primisli već ih je naručio isključivo za svoje liječenje, dodao je i da ih ne planira ponovno naručivati, već će otići psihijatru i potražiti pomoć za svoje stanje.

Općinsko državno odvjetništvo nije mu povjerovalo da nije znao kako je riječ o drogi te će za svoje nedjelo odgovarati pred sudom.

