Kako doznaje RTL zamjenik uhićenog Damira Škugora, odnosno supotpisnik spornih ugovora čiji identitet Ina nije željela potvrditi, jedan je od 16 svjedoka Uskoka, koji prilično značajno, nije obuhvaćen istragom. Svi svjedoci moraju biti ispitani prije nego što Damir Škugor bude pušten iz istražnog zatvora. Iz INA-e su poručili tek kako je u tijeku interna istraga.

Odvjetnica Sandra Hančić koja brani sada već bivšeg direktora u INA-i Damira Škugora, kazala je ranije za RTL da će Uskokovi istražitelji ispitati ukupno 16 svjedoka koji se odnose na Škugora te da su dvije svjedokinje već ispitane.

"Radi se o dvjema privilegiranim svjedokinjama koje su prihvatile blagodat nesvjedočenja. Osobno smatram da je mjesec dana sasvim dovoljno da se svi ti svjedoci saslušaju", rekla je Hančić.

Hančić je dodala da Damir Škugor nema poruku ni za koga.

"On i dalje vjeruje da će se utvrditi kako je doista postupao u skladu sa svim pravilima Ine i u kojem je dijelu iznosio obranu. Postoji dokumentacija o Ini koja će potvrditi ono što je on govorio i dokazati da nije to baš tako kako su prenijeli mediji", nadodala je.