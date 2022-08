Nakon što je u nedjelju, 21. kolovoza, u poslijepodnevnim satima došlo do krvavog obračuna u Splitu, nakon čega je uhićen i kazneno prijavljen 45-godišnjak, Slobodnoj Dalmaciji javila se žena, supruga uhićenog muškarca kojeg se tereti za pokušaj ubojstva, a koja je svjedočila nasilnom incidentu i ranjavanju 33-godišnjaka.

'To nije moj ljubavnik'

"Želim pojasniti da je izbodeni 33-godišnjak moj bivši momak s kojim sam ostala u odličnim odnosima. Ističem da on nije moj ljubavnik, a u stanu moje prijateljice i kume se našao zbog svog psa. A moj je suprug opsjednut time što ja ne želim više biti njegova žena i ne može se s tim pomiriti. Otišla sam od njega prije godinu i pol dana, a to je njegov problem što to ne može prihvatiti i što ima neke druge zamisli u svojoj glavi. Ponavljam, 33-godišnjak nije moj ljubavnik već prijatelj", kazala nam je 41-godišnjakinja.