Završena je potraga za dvojicom njemačkih državljana koji su katamaranom na napuhavanje isplovili iz uvale Jakišnica na Pagu, a bura ih nosila prema otočiću Trsteniku, prvi je pronađen u petak popodne kod Velog Lošinja, a drugi je doplivao do obale i u subotu se javio lošinjskoj policiji.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u subotu su izvjestili da je posada policijskog plovila sudjelovala u traganju za dvojicom njemačkih državaljana, koje koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), a sudjelovala su i plovila Lučke kapetanije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Posada policijskog plovila pronašla je katamaran na napuhavanje i 59-godišnjeg njemačkog državljanina u petak oko 17,30 sati između otočića Oruda i Velog Lošinja. Od njega su saznali da je drugi njemački državljanin, 23-trogodišnjak, skočio u more za veslom koje je im je ispalo, a potom ih je razdvojio jak vjetar.

Nakon što su spašenog muškarca s katamaranom doteglili do obale, nastavljeno je traganje za mladićem, a prekinuto je u večernjim satima. No, mladić je jutros oko četiri sata došao u lošinjsku policiju - odjeven u ronilačko odijelo, s prslukom za spašavanje i veslom, nakon što je uspio doplivati do obale kod Maloga Lošinja.

Apel građanima i turistima

Iako je traganje uspješno okončano, a osobe za kojima se tragalo nisu ozlijeđene, iz pomorske policije apeliraju na građane i turiste da se ne upuštaju u rizične, potencijalno pogibeljne situacije, posebice u slučaju jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih prilika koje u trenutku mogu promijeniti situaciju na moru.

Iz policije su izvijestili o još jednom spašavanju na moru - spašen je njemački državljanin, 66-godišnjak, koji se na dasci za surfanje uputio iz uvale Pogana na Cresu. Nakon što je u petak oko 14 sati zaprimljena dojava da je surfer pao u more, a bura ga nosi dalje od obale, isplovilo je policijsko plovilo.

Traganje je završeno oko 16,30 sati, kada ga je pomorska policija pronašla na otvorenom moru ispred uvale Pogana, kako pluta držeći se za dasku za surfanje. Neozlijeđenog surfera su izvukli iz mora, zajedno s daskom te ga prevezli na sigurno, naveli su iz policije.