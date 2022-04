Očevidom je utvrđeno da je smrt dvoje policijskih službenika u Ivancu u nedjelju popodne, nastupila djelovanjem vatrenog oružja, izjavio je večeras zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu Darko Galić.

Policijska uprava varaždinska u nedjelju popodne zaprimila je dojavu o pronalasku dvaju tijela, muškarca i žene, u stanu u Ivancu, nakon čega je utvrđeno kako je riječ o policijskim službenicima PU varaždinske.

Kako je Hini ranije potvrdio policijski službenik za odnose s javnošću varaždinske PU, Matko Murić, očevidom je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, a trajao je sve do večernjih sati.

Očevid je utvrdio da je smrt nastupila djelovanjem vatrenog oružja

„Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je provelo očevid na mjestu događaja, u stanu u kojem su pronađene dvije mrtve osobe, obje policijski službenici. Prema činjenicama koje smo očevidom utvrdili, nedvojbeno je da je smrt obje osobe nastupila djelovanjem vatrenog oružja”, izjavio je Galić.

Na pitanje je li poznato da je već ranije bilo kakvih problema ili prijava nasilja na ovoj adresi, Galić je kazao kako o takvim detaljima zasad ne može govoriti.

„To su okolnosti koje ćemo utvrđivati dalje tijekom postupka”, kazao je.

Naglasio je da će tek nakon vještačenja biti poznato što se točno dogodilo u stanu u Ivancu.

“Policajac je ubio kolegicu s kojom je bio u vezi i potom je nazvao policiju. Rekao je što je učinio i nakon toga počinio samoubojstvo”, rekao je anonimni mještanin za Večernji, dodavši kako je policajka bila nešto starija od policajca. “Njoj je bilo 45 godina, a njemu oko 30. Nisam ih poznavao jer nisu rodom iz Ivanca”, dodao je.

'Ne pamtimo ovakav događaj, svi smo šokirani'

O tragediji su se oglasili iz PU varaždinske.

"Ovo je jedan događaj koji u povijesti PU varaždinske nije bio zabilježen i koji je zasigurno šokirao sve nas, sve radne kolege. Takav događaj se ne pamti na području naše uprave. Uz stalnu edukaciju policijskih službenika koje provodimo, liječničke preglede, dogodilo se ono što smo najmanje htjeli i željeli" rekao je načelnik PU varaždinske Predrag Benčić znakon što su u nedjelju popodne u stanu stambene zgrade u Ivancu pronađena tijela muškarca i žene, policijskih službenika te policijske uprave.

Policijska dojava stigla je oko 13,40 sati, a navodno su susjedi čuli pucnjeve, nakon čega su pozvali policiju, piše 24sata.

"To vam se dogodilo u mojoj zgradi, ali ja sam na drugom ulazu, tako da nisam ništa čula sve do pola pet, kad me nazvala prijateljica i pitala što se to dogodilo kad ima toliko policije. Pojma nisam imala. Ne poznajem vam ja te ljude, znam da u zgradi žive policajci, ali nisam bila u kontaktu s njima", kazala je stanarka iz zgrade u kojoj su pronađena tijela za Večernji. Kaže, nije čula pucnjeve.