Snimke videonadzora iz Minta, ali i one izvana koje pokrivaju dvorište i ulaz u klub, otkrile su što se točno dogodilo u noći s ponedjeljka na utorak kada je došlo do podmetnutog požara. Vlasnik kluba Kristijan Babić rekao je da ne zna kada će prostor biti obnovljen i ponovno otvoren, no šteta iznosi oko 800.000 eura.

Kamere su snimile mušku osobu koja ulazi u dvorišni dio i prvo prilazi vratima noćnog kluba, piše Jutarnji list. Nakon toga, muškarac je došao do prozora pa ga razbio - pretpostavlja se nekim predmetom poput čekića, sjekire ili slično. Tada ulazi u klub, prolazi do pulta i nastavlja do unutrašnjosti gdje su se nalazile fotelje i druga dopremljena oprema za uređenje. Sve to, muškarac je polio benzinom i zapalio pa izašao kroz prozor.

'Babić da traži zaštitu? Pa zašto?'

U 3.09 sati zagrebački vatrogasci primili su dojavu o "velikom otvorenom plamenu u pravcu Cibone koji se vidi s trećeg kata jedne zagrebačke zgrade". Stigli su na mjesto događaja i brzo ugasili vatru pa detaljno pregledali prostor u potrazi za žarom jer su zidovi Minta bili obloženi drvom, spužvom i tkaninom.

Dan nakon požara u Mintu su radili radnici - čistili su prostor i odnosili otpad.

"Nemamo novih izjava. Sve što je Kristijan imao reći rekao je. Sve je dalje u rukama policije jer netko je poruku poslao. Za dva mjeseca se nadamo opet biti u punoj formi i početi s onim što je požar prekinuo", kazao je suradnik vlasnika Minta. Novinari Jutarnjeg lista upitali su ga je li u noći požara prostor čuvao zaštitar i je li vlasnik kluba tražio zaštitu za sebe i obitelj.

"Babić da traži zaštitu? Pa zašto? Nikome ništa nije nažao učinio niti s ikim ima problema. Što se tiče zaštitara, nitko klub nije čuvao noću sad dok se preuređuje jer nismo smatrali to potrebnim baš zato što su radovi u tijeku", kazao je suradnik iz Minta.

Što je uzrok požara u Mintu?

Je li možda podmetnuti požar povezan s Babićevim poslovanjem jer, uz Mint, vodi još nekoliko barova u nekoliko gradova, ili je razlog skroz drugačiji - još uvijek je nepoznanica. A ne zna se ni tko je počinitelj. Zna se samo da je šteta - ogromna.

"Odakle ta suma od 100.000 eura u medijima? Šteta je daleko, daleko veća. Višestruko. Prizemni dio sasvim je uništen, kao što ste mogli i vidjeti, a kat je zbog zatvorenih vrata ostao čitav. Što se police osiguranja tiče, teško je reći što će ona sve pokriti i u kojem omjeru. Još nismo do te faze ni došli", završio je suradnik vlasnika Babića.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlasnik Minta o požaru u noćnom klubu: 'Nismo dobivali nikakve prijetnje. Šteta je visoka…'