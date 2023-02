Petoricu sudionika tučnjave na Platku prošle nedjelje policija će prekršajno prijaviti za naročito drsko ponašanje i tučnjavu, a među njima i pripadnika HGSS-a, rečeno je na konferenciji primorsko-goranske policije u četvrtak.

Na konferenciji za novinstvo su zamjenik načelnika policijske uprave Hari Brnad i načelnik 2. policijske postaje u Rijeci Tihomir Poje potvrdili da su među pet osoba koje se prekršajno prijavljuje trojica iz automobila BMW, ali i pripadnik HGSS-a te još jedna osoba koji su u tučnjavi ozlijeđeni.

Svi su bili pod utjecajem alkohola, a pristutnost droga u organizmu se ne utvrđuje u ovakvim slučajevima, naveo je Poje. Neki od petorice se prijavljuju za tučnjavu, a drugi za naročito drsko ponašanje, što se smatra težim prekršajem, naveo je Poje, ne preciziravši tko se za što tereti.

Za te prekršaje može se izreći zatvorska kazna do 30 dana ili novčana u rasponu od 20 do 170 eura. Predstavnici policijske uprave istaknuli su da policija ne utvrđuje tko je započeo incident, jer to nije relevantno za ocjenu je li riječ o prekršaju.

Danas.hr je u četvrtak objavio snimku britalnog napada na Platku, možete ju pogledati OVDJE.

Na konferenciji za novinare u policiji je istaknuto da je trojicu mladića iz BMW-a policija privela nakon incidenta te ih zadržala u pritvoru 12 sati, koliko je određeno zakonom. Rekao je da nisu privedeni odmah prekršajnom sudcu jer policija tada nije raspolagala svim potrebnim informacijama.

Policija je u četvrtak, nakon dobivenih medicinskih nalaza i mišljenja, nedvojbeno utvrdila da se u ovom slučaju radi o prekršajima, a ne o kažnjivom djelu, naglasio je Hari Brnad. Odlučujuće su bile kvalifikacije ozljeda. Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci je, nakon što mu je policija dostavila cjelokupnu medicinsku dokumentaciju, utvrdio da su sve tri osobe zadobile lakše ozljede, rekao je Brnad.

Policija šalje dokumentaciju državnom odvjetništvu i prekršajnom sudu

Sva dokumentacija o ovom slučaju danas se upućuje Općinskom državnom odvjetništvu i prekršajnom odjelu Općinskog suda u Rijeci. Općinsko državno odvjetništvo u srijedu je izvijestilo da je od policije zatražilo pisano izvješće vezano za događaj na Platku te da će "poduzeti sve potrebne radnje kako bi ocijenilo jesu li se u postupanju sudionika ovog događaja ostvarila obilježja kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti".

Vozač BMW-a koji je upao u snijeg nakon vožnje po skijaškoj stazi nije prijavljen za obijesnu vožnju jer taj prostor nije javna prometnica, navedeno je.

Brnad je istaknuo da žele opovrgnuti tvrdnje da policija nestručno radi ili da je pokušala zataškati slučaj. "Jedini utjecaj na policiju je bio putem medijskog prostora. Vodimo se činjenicama i dokazima,a drugih utjecaja nije bilo", naglasio je zamjenik načelnika PU PG.

Upitan zbog čega je policija o ovome objavila priopćenje tek u srijedu, Brnad je rekao da njihova policijska uprava ima na godišnjoj razini preko 1100 prekršaja protiv javnog reda i mira, a ovakve vrste 99. Nismo ni šutjeli niti prikirvali, na medijske upite smo odgovarali i potvrdili događaj, a o prekršajima ovakve vrste inače ne izvješćujemo, istaknuo je Brnad.

Opovrgnuo je da u PU dolazi unutarnja kontrola. Uključili su se specijalizirani službenici Ravnateljstva policije i primorsko-goranske policije i to zbog sprečavanja da mnogo kalkulacija u javnosti da policija ne radi svoj posao ili zataškava slučaj ne ostave dojam istinitosti, naveo je.

Pročelnik riječkog HGSS-a nije očekivao prijavu protiv pripadnika te službe

Pročelnik Stanice Rijeka Gorske službe spašavanja Marko Andrić. komentirajući za Hinu prekršajnu prijavu za tučnjavu na Platku i protiv pripadnika HGSS-a, istaknuo je da tako nešto nije očekivao.

"No, prihvaćam ako je to sastavni dio postupka da pravda dođe na svoje. Neka svatko odgovara za svoje postupke", zaključio je Andrić.

Incident se dogodio u nedjelju na skijalištu Platak, nakon što su trojica mladića u BMW-u, driftajući po skijaškoj stazi, upali u dublji snijeg i zaglavili se. Zatražili su od jednog pripadnika HGSS-a da im izvuče automobil, a kada im je objasnio da to ne može učiniti, napali su ga i udarali.

Dobio je više udaraca, među ostalim i nogom u glavu te je onesviješten. U pokušaju razdvajanja i smirivanja situacije mladići iz BMW-a su udarili još nekoliko osoba te su troje od njih prevezeni u riječki KBC. Utvrđeno je da su lakše ozlijeđeni.