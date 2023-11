Smiljana Srnec, koja u Kaznionici u Požegi izdržava kaznu zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić, tražila je produljenje prekida izvršavanja zatvorske kazne, ali slavonskobrodski Županijski sud ju je odbio, doznaje 24sata.

Sredinom rujna sudac izvršenja odredio je Srnec tromjesečni prekid izdržavanja zatvorske kazne zbog teške i složene operacije, koja se može obaviti samo u Kliničkom bolničkom centru. Neslužbeno, riječ je o njezinoj staroj "boljki", odnosno problemima s kralježnicom koji je muče još od 1998. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srmec je još tijekom sudskog postupka od Županijskog suda u Varaždinu suda tražila da se vještači njezina medicinska dokumentacija kako bi se vidjelo je li mogla, s obzirom na ozljedu, sama podići tijelo ubijene sestre te ga spremiti u škrinju kako je to tvrdilo tužiteljstvo. Tada su sa Županijskog suda objasnili da je prekid odobren jer joj se pogoršala kronična bolest koja se ne može liječiti u okviru zatvorskog sustava.

Tri mjeseca na rehabilitaciji ne zaračunavaju se u zatvorsku kaznu

Jedan od glavnih uvjeta privremenog puštanja bio je da se Srnec mora javljati u nadležnu policijsku postaju te jednom tjedno u probacijski ured prema odobrenom mjestu prekida ako je određen nadzor. Tri mjeseca koja nije provela u zatvoru ne uračunavaju joj se u izvršenje kazne od 15 godina zatvora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada, kada je tromjesečni prekid pri kraju, neslužbeno doznajemo kako je Srnec zatražila produljenje, ali Županijski sud je to odbio. To bi značilo kako se Srnec mora javiti u požešku kaznionicu 12. prosinca, te ako to bude bilo moguće, rehabilitaciju će obaviti unutar zatvorskog sustava, a ako ne, ponovno će biti puštena.

Podsjetimo, Smiljana Srnec je 2020. godine osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva. Ubila je sestru Jasminu Dominić 2000. godine tupim predmetom i stavila ju je u škrinju u obiteljskoj kući u Palovcu gdje je tijelo bilo punih 19 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrhovni sud potvrdio joj je kaznu u travnju 2021. godine.