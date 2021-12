Prošlog ponedjeljka Zoran, tijekom večernje šetnje s kujicom kikom, slomio je nogu, a u pomoć mu je priskočio prolaznik.

“U pomoć mu je priskočio nepoznati muškarac. On je ponudio da će ga odvesti do pulske bolnice s njegovim vozilom. To je i učinio. Nakon što su 59-godišnjaka zaprimili u bolnicu, muškarac se udaljio u nepoznatom smjeru s njegovim vozilom. U vozilu je bio i pas”, izjavila je Suzana Sokač, glasnogovornica Policijske uprave istarske.

Lopov je psa izbacio na cestu. Kika, koju je vlasnik udomio iz azila prije pet godina, ponovo se našla u njemu. No volonteri su znali kamo ju treba odvesti,

“Kika je po putu bila jako dobra i mirna. Osjećala je kao da ide doma. Neposredno ispred prkirališta pred zgradom vlasnika, osjetila je da je doma. I onda se baš vidjelo nekakvo opuštanje”, kazao je Igor Ivančić, volonter za RTL.

“Kad je došla doma, odmah je skočila u naručje gazdi i tu se osjetilo nekakvo olakšanje. Nakon toga se uputila na svoj krevetić gdje inače spava”, rekao je Ivančić.

Policija traga za počiniteljem

Za bešćutnim lopovom koji je hinio dobročinstvo kako bi ukrao automobil, psa izbacio na cestu policija još traga.

“Policajci tragaju za počiniteljem kako bi se pronašlo vozilo. Pregledavaju se kamere, obavljaju se razgovori s ljudima koji možda imaju neke korisne informacije”, dodala je glasnogovornica Sokač.