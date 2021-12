Sredinom listopada 2019. godine ispred hotela Esplanade u Zagrebu Vjeko Sliško (31) je napao i teško ozlijedio Hrvoja Petrača (66).

Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio Sliška na šest mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine. Kriv je za nanošenje teške tjelesne ozljede iz nehaja, a Petračev iskaz na glavnoj raspravi te nalaz i mišljenje vještaka o njegovim zadobivenim ozljedama bile su ključne da sud presudi u njegovu korist. Podsjetimo, Petrač je u napadu zadobio prijelom potkoljenice.

"Sliško je bio svjestan da iz nehaja može ozlijediti Petrača, no smatrao je lakomisleno da se to neće dogoditi", rekla je sutkinja, dodajući da je vještak utvrdio da je Petraču zadao najmanje pet udaraca, prenosi 24 sata.

Počini li Sliško u tom vremenu novo kazneno djelo, uvjetna kazna bit će biti opozvana, no u eventualnu kaznu će biti uračunato mjesec dana koliko je proveo u istražnom zatvoru.

Osim toga, sutkinja je ukinula i mjere opreza prema kojima se Sliško nije smio približavati niti kontaktirati Petrača. Kako je pojasnila, utvrđeno je da se Sliško pridržavao izrečenih mjera te su one ispunile svoju svrhu.

Petrač se ne sjeća što se dogodilo

Sliška je optužnica, osim da je Petraču nanio teške tjelesne ozljede u tučnjavi 12. listopada 2019. ispred hotela Esplanade, prvotno teretila i za prijetnju. No, nakon svjedočenja Petrača odvjetništvo je odustalo od optužbe za to kazneno djelo budući da je Petrač na prošlom ročištu povukao prijedlog za progon.

Petrač je tijekom svog iskaza kazao da se te večeri slabo sjeća jer je zadobio potres mozga. "No, vidio sam snimku događaja koju je netko postavio na YouTube. Pretpostavljam da sam ga udario nakon što me vjerojatno uvrijedio. Nakon udarca u padu mi je pukla noga te sam udario glavom u beton i više se ništa drugo ne sjećam jer sam pao u nesvijest. To je sve što mogu reći o tom događaju", ispričao je poduzetnik, a svojedobno se nagađalo da je bio u sukobu sa Sliškom, što je Petrač više puta demantirao.

'Nisam ga udario snažno, ali sam ga udario više puta u samoobrani'

Sliško se, pak, branio da je sve radio u svojoj obrani.

"Parkirao sam vozilo na platou ispred hotela gdje su me čekala dvojica prijatelja. Dok sam čekao da zaposlenik hotela preuzme ključeve te preparkira moj auto, čuo sam da je gospodin, koji je parkirao ispod stepenica nešto prokomentirao. Nisam čuo što je rekao pa sam se spustio do njega da ga pitam u čemu je problem. On me snažno udario šakom u glavu da mi se sve zacrnilo i umalo sam se srušio", branio se Sliško.

"Nisam ga udario snažno, ali sam ga udario više puta isključivo u glavu i to isključivo otvorenom šakom. Cilj mi je bio samo odbiti njegov napad", kazao je u svojoj obrani Sliško.

"Nakon što me udario i on je zajaukao i počeo padati, a ja sam ga udario nekoliko puta i zatim pobjegao. Godinama treniram boks i znam razliku kad nekoga udarite zatvorenom ili otvorenom šakom. Kad je šaka skroz stisnuta udarac je puno jači, nego kad je ona otvorena. Takav udarac zovemo 'mekanim udarcem'", branio se dalje Sliško, koji je na kraju poručio da mu je žao zbog toga što se dogodilo te da mu nije bila namjera ikome nauditi već da je postupao u samoobrani.