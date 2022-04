Na južnom traku autoceste A3 kod Kutine u subotu oko 10 sati došlo je do požara na teretnom vozilu slovenske registracije koji je prevozio rabljena vozila, koja su se također zapalila.

Policija se o događaju oglasila priopćenjem.

"Danas, 2. travnja, oko 10.10 sati, na južnoj strani autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, kod mjesta Repušnica, tijekom vožnje na skupu vozila slovenskih nacionalnih oznaka, na kojem se prevozilo devet rabljenih osobnih vozila došlo je do požara.

Na mjestu događaja u suradnji s inspektoratom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavljen je očevid kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed trenja naplatka kotača o asfaltnu površinu zbog pucanja pneumatika na priključnom vozilu, nakon čega se požar proširio na skup vozila koji je u potpunosti izgorio, kao i sva vozila. Požar je u 12.40 sati lokaliziran od strane pripadnika DVD Popovača i Stružec. U vremenu od 11.17 do 12.45 sati, promet na južnoj strani autoceste od čvora Popovača do čvora Kutina bio je obustavljen za sav promet, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Materijalna šteta se procjenjuje na oko milijun kuna, a policija će o ovom događaju Županijskom državnom odvjetništvu dostaviti izvješće", priopćila je policija. Glasnogovornik Policijske uprave sisačko-moslavačke Dario Kačmarčik izjavio je Hini da u požaru nitko nije stradao.