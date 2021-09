Županijski sud u Vukovaru nepravomoćno je na 34 godine zatvora osudio 51-godišnjeg Zorana Builu iz Petrovaca, jer je početkom studenog 2019. nožem ubio svoju 46-godišnju suprugu Anicu, a potom njeno truplo zamotao u deke i bacio u septičku jamu.

Buila je na sudu priznao da ga je uhvatila "žuta minuta", jer mu je supruga rekla da više ne želi imati seksualne odnose s njim, piše 24sata. Priznao je kako je najprije namjeravao iskopati rupu u dvorištu, ali je zemlja bila pretvrda. Potom je njeno truplo stavio u tačke i ubacio u septičku jamu. Nakon tjedan dana uvidio je da njen leš pluta, pa ga je potopio šipkom, koju je pričvrstio poklopcem, a zatim sve pokrio zaštitnom mrežom i salonit pločama.

Sam sebi slao poruke

Potom se pravio kao da ništa nije bilo te je motociklom odlazio u Jankovce i Vukovar. Sjedio je satima u kafiću i sam sebi slao poruke umjesto supruge, jer su je djeca tražila, a on im nije znao objasniti zašto se ona javlja samo njemu, ali ne i njima. Naravno, o tome nikome ništa nije rekao.

"On je zapravo priznao počinjenje kaznenog djela, a kao razloge zašto je to učinio naveo je da mu je supruga uskraćivala seksualne odnose, odnosno otvoreno mu je rekla da s njim ne želi imati seksualne odnose, nije obavljala kućanske poslove kako je on smatrao da bi ona trebala obavljati, već je bila samo na internetu ili bi izbivala iz kuće", navelo je sudsko vijeće u presudi.

Uz kavu i cigaru razmišljao što će učiniti

U njemu se nakupljala gorčina, no netom prije ubojstva, naveo je Buila, supruga ga je napala žaračem koji joj je istrgnuo iz ruke. Potom ju je tri put izbo, ostavio nož u tijelu, popio kavu, zapalio cigaretu i razmišljao o tome što će dalje učiniti. Na kraju je njeno tijelo bacio u septičku jamu.

Pri izricanju presude Zoranu Buili olakotne okolnosti su bile njegova neosuđivanost i bitno smanjena ubrojivost. Otegotna okolnost mu je prikrivanje zločina.