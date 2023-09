Optuženi su 37-godišnji Robert Matalin i njegova 22-godišnja djevojka Doris Gregorin jer su lažima izvukli veliku svotu novaca od ljudi zbog navodne Robertove teške bolesti. Kako piše Danica, sve je počelo 2018. godine kada je Doris pokrenula humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za Roberta koji, navondo, boluje od leukemije.

Sve su izmislili, kao i cifru od 770.000 kuna koja je potrebna za presađivanje koštane srži.

Na njihovu priču nasjelo je stotine ljudi, poduzeća, ali i ustanova. Novac je čak uplatio i Vedran Ćorluka, i to 35.000 kuna, kao i Zlatko Dalić - 3000 kuna. Od drugih poznatih osoba, novčano je pomogao Marko Grubnić, ali i mnogi drugi.

Istraga je pokazala kako je ovaj dvojac skupio oko 31.000 eura pa s tim novcem kupio novi automobil - Volkswagen Golf 7. Baš to, potvrdio je i vijećnik u njihovoj Općini Dubravica koja se nalazi na hrvatsko-mađarskoj granici. On ih je, naime, zatekao na benzinskoj postaji pa pomislio: "Pa oni nigdje ne rade, to su sigurno kupili od novca iz humanitarne pomoći". Tada se klupko počelo odmotavati.

Robert i Doris tijekom istrage branili su se šutnjom, a ako im se dokaže krivnja - sav novac morat će vratiti uplatiteljima kojih ima tisuće.

