Policajci se hrvali sa ženom i vukli je po podu. Njenoj majci slomili tri rebra?

Društvenim mrežama i u medijima proširila se uznemirujuća snimka policijskog postupanja nad ženom nakon fašnika u Velikoj Gorici.

Prikazuje dvojicu policajaca koji kleče nad ženom i pokušavaju joj staviti lisice. Do njih dolazi njezina majka D.C. (71), a policajac je odguruje. Telegram.hr javlja da je slomila tri rebra.

Nakon odguravanja, policajci su ponovno krenuli stavljati lisice na ženine ruke, a u jednom trenutku vukli su je po podu. Čuje se kako prestrašena zapomaže za majkom i viče da nije ništa skrivila te da je policajac davi.

Kćeri dijagnosticirana psihička bolest

Jutarnji list doznaje da je riječ o majci i kćeri iz Marije Bistrice koje imaju OPG te često dolaze na događajima s djecom, gdje pružaju usluge jahanja ponija. U razgovoru za Jutarnji, majka je rekla da ne zna zašto je policija nasrnula na njezinu 50-godišnju kćer, kojoj je inače dijagnosticirana psihička bolest.

"Bili smo na Trgu Franje Tuđmana s konjima za jahanje, za djecu. Došla je policajka i legitimirala me jer nisam imala lokacijsku dozvolu. Nisam mislila da mi je potrebna za dva sata jahanja. Dala sam joj osobnu iskaznicu i dozvolu za OPG, a dok me je legitimirala, došla su dva velika policajca i prišli su mojoj bolesnoj kćeri", prisjeća se majka. Dodaje da im je rekla da joj ne diraju kćer, no policajci su je "ščepali, bacili na pod i krenuli stavljati lisice".

"Bila sam prestravljena, dvojica od 150 kila legli su na nju, odmah sam se sjetila događaja u Americi, kada su policajci tako ubili muškarca. Dotrčala sam do njih i molila da ju puste. U tom me trenutku jedan od policajaca jako grunuo i pala sam na pod, a to je ponovio još jednom. Odletjela sam pet metara dalje i pala na zemlju", nastavlja opisivati 71-godišnjakinja.

'Satima nas držali bez hrane i vode'

Kaže da su njenu kćer policajci odvukli do stanice, a kad je došla u postaju, vidjela je da joj je kći zatvorena u prostoriji s rešetkama. Navodi da je policajka pozvala hitnu pomoć da ih obje pregleda. "Držali su nas satima. Hitna pomoć je ustanovila da imam temperaturu i dali su mi dvije tablete. Policajci su mi još dali i da pušem, da vide jesam li alkoholizirana, no nisam bila, rezultat je bio 0. Na kraju mi je došla ta ista policajka i dala da potpišem da nemam prigovora na policijsko postupanje. Nisam htjela potpisati, pa mi je rekla da ću u tom slučaju ostati ovdje satima, pa i do sljedećeg dana. Na kraju smo potpisale i ja i moja kći", rekla je majka.

Kaže da su nju i kćer zatim odveli na sud, gdje su svjedočili jedan od policajaca i policajka. "Ta je policajka pričala što se dogodilo, ali je izostavila to da sam letjela kada me policajac gurnuo. A on je tvrdio da ga je moja kći vrijeđala. Sutkinja mi je rekla da mi mora napisati neku malu kaznu i da priznam da sam nešto govorila policiji. Na kraju me prisilila da kažem da se neću žaliti na riješen je, jer ću u protivnom dobiti veliku kaznu. Napisala mi je 40 eura i dodala je da sam bila uhićena i da sam bila u pritvoru, što nije istina", kaže D.C.

"Inače, u policiji su nas držali satima bez hrane i vode, da su nas držali još malo valjda bi priznala i da letim po noći na metli, to je bilo teško nasilje. Ja imam 71 godinu i zamislite, on me dva puta bacio na pod", ogorčeno dodaje žena.

Zagrebačka policija kratko se očitovala o slučaju. "Policijska uprava zagrebačka zaprimila je nova saznanja o navedenom događaju slijedom čega policijski službenici Policijske uprave zagrebačke zajedno s policijskim službenicima ustrojstvene jedinice nadležne za unutarnju kontrolu prikupljaju dodatne obavijesti u cilju utvrđivanja okolnosti uporabe sredstava prisile", poručili su iz policije.

