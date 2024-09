Zatvorenici u Puli štrajkali glađu. Sindikalist: 'Kaznionice su pretrpane, bojim se najgoreg'

U zatvoru u Puli zatvorenici su u srijedu ujutro stupili u štrajk glađu.

Krešo Jelenko iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske potvrdio je da neki od zatvorenika zaista štrajkaju glađu. "Ne znam konkretne detalje, ali kolege su mi rekle da neki zatvorenici štrajkaju glađu te da uprava zatvora pokušava staviti situaciju pod kontrolu", rekao je Krešo.

Malo iza njega i ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić sve je potvrdio.

"Jutros smo imali dojavu da 21 zatvorenik odbija uzeti doručak. Štrajk više ne traje, svi zatvorenici uzeli su ručak. Uzimanje hrane je model kojim često se koriste na individualnoj razni, misle da su zakinuti u svojim pravima, nekad su nezadovoljni odlukom suda."

Nastavio je kako nije tajna da su kapaciteti za izvršavanje kazni u zatvorima popunjeni, a slična je situacija i u Puli. "Oko 30 % više osoba je smješteno nego što su zakonski kapaciteti. Veliki je broj istražnih zatvorenika, koji čine 45 % zatvorske populacije. U tom pogledu smo rekorderi u Europi. Ovaj trend je rezultat porasta broja osoba koje se bave krijumčarenjem ljudi, a veliki broj njih su stranci, koji često ostaju u istražnom zatvoru i kasnije bivaju osuđeni na zatvorske kazne. Nastavio je i da su u četiri godine imali oko 260 slučajeva odbijanja hrane i da su to sve individualni slučajevi", rekao je Penić.

S Krešom smo razgovarali o tome kakvi su uvjeti u zatvoru.

"Uvjeti u našim zatvorima jako su teški, svaki zatvor je prenatrpan. Općenito je 80 posto više zatvorenika od onog što pritvori mogu primiti. To nije samo problem u Puli, nego i u svim ostalim pritvorima. Na primjer, ako jedan zatvor može primiti 400 zatvorenika, ima ih u kojima je 600 ili 700 ljudi. Jasno je koliko su problemi veliki", rekao je Krešo.

Kaže da se prostorije u pritvorima prenamjenjuju u ćelije, podsjetio je i na nedavni bijeg zatvorenika iz riječkog zatvora te naveo da su pobjegli iz prostorije koja prvotno nije bila ćelija, nego je prenamijenjena jer nije bilo dovoljno mjesta za zatvorenike.

"S druge strane, nedostaje pravosudnih policajaca, što izaziva dodatni stres. Boje li se kolege? Kažemo - budala se ne boji, ali istina je da se svi mi bojimo. Ali mi smo izabrali ovaj poziv, morali smo se naučiti nositi sa strahom. A svi oni koji ne mogu izdržati, brzo daju otkaz, jer život pravosudnog policajca zahtijeva suživot sa zatvorenicima. To je kao mala obitelj, kad imate zatvorenika koji u pritvoru provodi jednu, dvije ili pet godina - onda znate sve o njemu, a i on sve o vama. Da ne govorimo o onima koji izdržavaju dugotrajne kazne od 20 i više godina", rekao je Krešo .

Nastavlja o problemima kaznionica i navodi da su problem i bolovanja, godišnji odmori.

"Ako zatvor, primjerice, prima 400 ljudi, a nema dovoljno pravosudnih policajaca, onda oni rade čuda. Najgore situacije nastaju kada je soba predviđena za 8 ljudi, a u nju stavite 10 ili 12, ili kad prenamjenjujete prostorije koje nisu predviđene za ćelije. I onda vidimo slavodobitne najave izgradnje zatvora, da dolaze nova vozila... Ali sve to ostaje samo kao obećanje. Sve je nešto imaginarno. Mi već 10 godina čekamo Zakon o pravosudnoj policiji, ali za to nam očito treba još deset godina. Što možemo očekivati? To je demagogija, ali bojim se da će situacija biti sve gora. Upozoravamo iz sindikata na to godinama", rekao je Krešo.

Završava da se boji da bi jednom moglo doći do najgoreg. "Da netko plati glavom, a onda će se svi posipati pepelom", kaže naš sugovornik.

