Kako javlja Jutarnji list, na adresi poznatog bračnog para liječnika intervenirala je zagrebačka policija. Muškarac (32), osnivač poznate poliklinike i sin poznatijeg bankara, šakom je udario punca u nos i oko. Zatim je nasrnuo na punicu koju je ugrizao za ruku.

Punica nije svjedočila, no punac je pak imao dosta toga za reći. "Probudila me vika iz hodnika. Moj kćer, zet i drugo unuče su se svađali. Kada sam čuo riječ 'lijes', ušao sam u predsoblje i pitao zeta je li normalan i kuda ide. Približio sam se zetu, koji me je tri do četiri puta udario šakom u lice. Spustio sam se na koljena, a on me još nekoliko puta udario u glavu. Moja supruga je vrištala pa je i nju uhvatio za kosu, ugrizao za ruku te pobjegao van. Bio sam krvav, arkada mi je bila razbijena, a lijevo oko skroz zatvoreno", ispričao je punac istražiteljima.

Doktor za cijelu situaciju ima potpuno drugačije objašnjenje. Tvrdi da se isključivo branio. "Prvo me punica ošamarila pa sam krenuo van stana. Dok sam se spremao u hodniku, na mene je nasrnuo tast kojeg sam, ne bi li ga odmaknuo, jednom udario. Tada sam vidio da se uhvatio za nos koji mu je krvario. Krenuo me gurati i udarati, a napadu se priključila i punica koja me čupala i udarala. Od toga imam ozljedu iza uha. Moguće je da sam punicu ugrizao dok sam se branio", rekao je osumnjičeni doktor.

Policija je kazneno prijavila 32-godišnjaka za nanošenje teških i lakih tjelesnih ozljeda, a sada su na potezu tužiteljstvo i zagrebački sud.

