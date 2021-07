Poduzetnik Tomislav Horvatinčić proveo je prvi dan u remetinečkom zatvoru deset godina nakon pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par, Francesco i Marinella Salpietro.

Iščekuje puštanje na liječenje

U zatvor je stigao na štakama u srijedu oko 22 sata, novinarima obećao da će biti dobar zatvorenik, a njegov odvjetnik još uvijek vjeruje da će žalba biti uvažena te da će Horvatinčić biti pušten na liječenje.

Poduzetnik je prvu noć proveo u samoizolaciji, a potom ga je pregledala zatvorska liječnica. Njegov odvjetnik kaže kako je on - dobro.

"Liječnica koja ga je pregledala smatra da on ne treba ići u bolnicu, tako da on nije išao u bolnicu. Možda je bilo za očekivati da će ići u zatvorsku bolnicu. On ostaje i dalje u Remetincu", rekao je odvjetnik Velimir Došen.

Svi moraju platiti cijenu

No, cijena je to kazne od četiri godine i 10 mjeseci na koju je čekao 10 godina. Horvatinčić je poručio da mu je žao zbog nesreće, ali i da je obeštetio djecu poginulog para.

"Toj djeci se ne mogu nikakvi novci namiriti za izgubljene roditelje, ali i tu sam isto odreagirao sa 400 tisuća kuna/eura i gdje su djeca oko toga povukla žalbu na moju oslobađajuću presudu", poručio je Horvatinčić, a njegov odvjetnik Došen dodao kako je riječ o 400.000 eura odštete koja mu je presuđena.

Federicu Salpietru, sinu poginulog para, 14. će srpanj ove godine ostati vječno upisan u sjećanje. "Nažalost, Horvatinčić je napravio grešku i mora platiti kao i svi ostali. Svi moraju platiti ako učine grešku. To je važna poruka za sve. Zato, hvala vam svima. Ovo je važan dan, 14. srpnja, za sve nas", poručio je za RTL.