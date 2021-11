Dok su se ožalošćene obitelji zauvijek opraštale od svojih preminulih najmilijih, iz njihovih bi domova na području Zagreba i Rijeke nestajale vrijedne stvari. Kriminalisti su, istražujući seriju provala, shvatili da veza između provala i odlaska na groblje nije slučajna. Naime, provalnik je namjerno birao domove u kojima bi netko umro, najvjerojatnije čitajući osmrtnice na kojima piše vrijeme i mjesto pogreba.

Tako su došli do 62-godišnjeg Doriana D., kojeg sumnjiče za desetak provala. Od kolovoza do uhićenja prije nekoliko dana ukrao je novca i dragocjenosti u vrijednosti od 300.000 kuna. Nije mu prvi put, jer je već bio osuđivan za slična nedjela, piše Jutarnji.

Isti obrazac

Prema policijskom izvješću, osam puta je provalio u domove na zagrebačkom Medveščaku, Črnomercu i Centru te je ukrao alkohol, novac, nakit, informatičku opremu, torbe, parfeme, mobitele, naočale, novčanike. U tri slučaja, ukućani su bili na pogrebu.

Isti je obrazac upotrijebio u Rijeci, Kostreni i Kraljevici. Dok su ukućani bili na groblju, on bi provalio i ukrao novac, nakit, mobitele, liječničku dokumentaciju, informatičku opremu, osobne dokumente i druge dragocjenosti. No, uhvaćen je nakon što je 2. studenog oko 4 sata ujutro, ušao u dvorište kuće i ukrao automobilsku gumu. Kad se vratio po ostale, vlasnik kuće ga je uočio te ga uhvatio kod njegovog vozila i uzeo svoju gumu natrag.

U ovrsi zbog parkiranja

Serijski provalnik koji je lukavo pokušavao iskoristiti najteže trenutke svojih žrtava završio je u Remetincu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Naime, već je tridesetak puta osuđivan zbog provala. Krajem 2017. policija ga je uhitila zbog sličnih nedjela te je najprije završio u Remetincu, a onda i u Lepoglavi.

Za to vrijeme se našao u bizarnoj situaciji. Naime, zagrebačka policija je zbog pretraživanja parkirala njegov automobil ispred postaje. Kako je on kasnije završio u zatvoru, vozilo nije maknuto, a Zagrebparking je gotovo svakodnevno ispisivao kazne. Pokušao je to riješiti sudskim putem, svaljujući krivnju na policiju, no sud mu nije dao za pravo te mu je prije dvije godine presuđeno da mora platiti 8000 kuna, zajedno s troškovima postupka.