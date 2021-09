Iako je Županijski sud u Dubrovniku u travnju ove godine na 14 godina zatvora nepravomoćno osudio G.N. (48) zbog spolnog zlostavljanja njegove osmogodišnje pastorke, Visoki kazneni sud po žalbi njegove odvjetnice preinačio je presudu i smanjio je na 11 godina zatvora, piše Slobodna Dalmacija.

Presudom dubrovačkog suda 48-godišnjak je bio osuđen jer je od sredine 2019. do sredine 2020. godine u spavaćoj sobi obiteljske kuće učestalo zlostavljao malodobnu kćer svoje supruge pa je tako počinio kazneno djelo spolnog odnošaja s djetetom i zloporabe odnosa ovisnosti djeteta o njemu kao skrbniku.

No, tri sutkinje Visokog kaznenog suda smatrale su da je kazna bila prestroga.

"Generalnu i specijalnu prevenciju je moguće postići i blažom kaznom i to onom od 11 godina zatvora. Naime, u obzir treba uzeti zapriječenu kaznu za kazneno djelo za koje se tereti optuženik, a to je kazna zatvora tri do 15 godina te je u pravu optuženik kada tvrdi da je prvostupanjski sud prilikom odmjeravanja kazne precijenio značaj otegotnih, a podcijenio značaj olakotnih okolnosti te propustio optuženiku cijeniti kao olakotnu okolnost činjenicu da je sudjelovao u Domovinskom ratu" stoji, uz ostalo, u pravomoćnoj presudi Visokog kaznenog suda.