Predsjednik zadarskog SDP-a i gradski vijećnik Daniel Radeta napadnut je u ponedjeljak, verbalno, a potom i fizički, priopćili su u utorak iz SDP-a Zadarske županije, rekavši da 'u gradu vlada atmosfera linča' i da se napadači 'mogu osjećati sigurno unatoč kršenju zakona'.

Radeta je na svom Facebook profilu pojasnio okolnosti napada. "Prišle su mi četiri nepoznate osobe od kojih me jedan udario šakom u tijelo i nazvao me džukelom. Udaljili su se onog trenutka kada sam izvadio mobitel kako bih prijavio događaj" objavio je SDP-ov gradski vijećnik Radeta.

Naglasio je kako od institucija očekuje hitnu reakciju te je poručio nasilnicima da "ulaze u okvire ozbiljnog kaznenog djela".

"Dogodio se još jedan napad. Ovoga puta na radnom mjestu. Prišle su mi četiri nepoznate osobe od kojih me jedan udario šakom u tijelo i nazvao me džukelom. Udaljili su se onog trenutka kada sam izvadio mobitel kako bih prijavio događaj. Tko je organizator ovog progona i tko manipulira ovim ljudima? Tko je napisao priopćenje za medije nakon kojeg su krenuli napadi na mene i moju obitelj? Je li istina da na razini jedne 'Udruge' postoji dogovor da mi se svakodnevno prijeti i da su svi ovi događaji organizirani? Ovo maltretiranje sad već prelazi sve granice i od institucija očekujem hitnu reakciju! Ako netko zna o kome se radi neka javi... Ja nemam izbora osim svaki ovakav događaj prijaviti. Nasilnicima poručujem da ulaze u okvire ozbiljnog kaznenog djela i da će svaki od njih odgovarati. Ja nastavljam jednakim žarom i dalje. Zastrašivanje, prijetnje i udarci me sigurno neće spriječiti u borbi protiv primitivizma i nasilja! Vi ste mi gorivo", napisao je.

Iz zadarske županijske organizacije SDP-a naveli su da je Radetin "krimen što se u svom političkom djelovanju pozvao na odredbe iz Ustava i zakona RH. U ovom je gradu nakon toga zavladala atmosfera linča i otvorena sezona lova na vještice, zato su ga napali drsko i otvoreno, bez skrivanja. Napali su ga jer smatraju da to smiju i mogu, zato što se oni koji krše zakon ovdje osjećaju sigurno" ustvrdili su iz ŽO SDP-a Zadarske županije.

Prijetnje postaju uobičajen način komunikacije

Ističu da kada se u društvu tolerira govor mržnje, prijetnje postaju uobičajen način komunikacije. Kada izostane pravodobna i odgovarajuća društvena reakcija na prijetnje, verbalno nasilje eskalira u fizičko. Ako se fizičko nasilje ne zaustavlja, društvo srlja u bezakonje i beznađe, dodaje se u priopćenju.

Izrazili su punu podršku svom članu, dodavši kako od policije i pravosuđa zahtijevaju provođenje zakone i privođenje počinitelja.

O slučaju se oglasio i zadarski gradonačelnik Branko Dukić (HDZ) koji je naglasio kako je bilo kakav oblik nasilja i prijetnji nedopustiv. I gradonačelnik Dukić izrazio je potporu gradskom vijećniku Radeti u zaštiti njegovih prava i sigurnosti.