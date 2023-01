Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u četvrtak je izvijestilo da je događaj u kojem policajci šmrču kokain izmišljen, osvrćući se na nedavno izrečene tvrdnje liječnika za ovisnosti Slavka Sakomana. Doktor Sakoman je za N1 komentirao izvještaj policije, kaže da je u šoku. Razgovarao je s majkom pacijenta koja je također sva izvan sebe.

I Sakoman i majka ostaju pri prvotnoj priči.

"Sadržaj izvještaja mi je nevjerojatan. Nazvao sam odmah majku pacijenta, ona je u šoku, sva se trese", rekao je doktor Sakoman za N1.

Dodaje da su policijski službenici jučer došli po njegovog pacijenta.

"Priveli su ga, odveli na policiju, kasnije su ga vratili u stan, on od onda leži, ne govori ništa. Iz izvješća policije se može iščitati da je on rekao da je cijelu priču izmislio da bi opravdao recidiv s kokainom. Što je glupo. Nema osnova, nema motiva za takav obrat. Ne znam je li rekao to pod pritiskom… Ne ulazim u to", kazao je.

Ističe da mu je i majka pacijenta rekla da ne može vjerovati da je njen sin okrenuo priču i ostaje kod svega što je rekla.

"Kada mi je prvi put pričao o događaju, pričao je samoinicijativno, na ništa ga se nije navodilo, sam je iznosio detalje. Sve je držalo vodu. Dogovorili smo razgovor sutra s majkom, ocem, bratom i njime ako se oporavi, vidjet ćemo što i kako dalje", rekao je Sakoman za N1.

Policija: 'Priča je izmišljena'

Iz policije u priopćenju navode da je policija nakon Sakomanova gostovanja 24. siječnja u televizijskoj emisiji gdje je rekao da raspolaže saznanjima da su u Zagrebu policajci na intervenciju donijeli i konzumirali kokain, „odmah poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti”.

Obavili su niz razgovora, "počevši od dr. Sakomana do osoba koje su mu prenijele spomenute navode o policajcima koji su navodno konzumirali kokain pa i svjedocima koji su mogli potvrditi ili opovrgnuti činjenice iz njihovog iskazivanja".

"Nakon svega poduzetog, obavljenih razgovora te brojnih drugih činjeničnih provjera, je utvrđeno da se događaj u kojem troje policijskih službenika u novogodišnjoj noći dolazi na intervenciju i konzumira kokain pred tamo zatečenim osobama nikada nije ni dogodio, odnosno priča je izmišljena".

To je, dodaju, izričito izjavila osoba koja je kreirala takvu priču, "navodeći da je događaj s policajcima izmislila kako bi skrenula pažnju sa svoje odgovornosti".

Također je utvrđeno da je ta osoba "novogodišnju noć provela na posve drugoj adresi u društvu posve drugih osoba, a što su u svojim iskazima te osobe (svjedoci) i potvrdile".

Činjenica da je ova izmišljena priča, prema iskazu kreatora, dodatno "začinjena" obiteljskim odnosom dužnosnika i njegovog člana obitelji, inače pripadnika hrvatske policije, samo je doprinijela malicioznosti i neodgovornosti onih koji su neprovjerenu priču iznosili kao neupitnu, navodi MUP.

Pojašnjavaju da je provodeći izvide u konkretnom slučaju, zbog neovisnosti i nepristranosti istraživanja, policija uključivanjem nadležnog državnog odvjetništva osigurala institucionalnu neovisnost prilikom istraživanja.

"Osim opravdanog interesa javnosti, činjenično potvrđivanje ili opovrgavanje ovakvih navoda bilo je u najboljem interesu svih policijskih službenika i službenica koji svoju službu svakodnevno obavljaju časno i profesionalno na dobrobit svih građana RH.

Ovakvim neprofesionalnim istupima pojedinaca, ali i omogućavanjem iznošenja ovakvih navoda u javnost, a bez da je policija prethodno dobila šansu reagirati i istražiti slučaj sukladno pravilima struke, nanijeta je nepopravljiva i nepovratna šteta ugledu policijske službe, a u konačnici ugledu i časti svakog hrvatskog policijskog službenika i službenice", priopćio je MUP.