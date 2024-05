Nakon teške noći i jutra kada su u Medulinu izgorjela najmanje 22 plovila, stižu dramatična svjedočanstva o borbi s buktinjom.

"Krenulo je s broda na brod, jer je lagana bura i krenulo je redom", kazao je za RTL jedan od očevidaca koji je i sam sudjelovao u spašavanju zapaljenih brodica.

"U takvim situacijama se teško približiti vatri, to je užasno velika temperatura i kad vjetar puše, jednostavno se ne može. Barke koje nisu zahvaćene požarom smo odvezivali i vukli u kraj, a ove koje su već bile nagorene ili su gorjele, njima izgore konopi i one se same odvežu i krenu prema drugima tako da smo jahticu koja je gorila odšlepali, nasukali da ne bi otišla na druge barke i zahvatila druge barke", kaže dodajući da je prizor bio užasan: "Crni dim se toliko digao da se dan nije uopće vidio".

Šteta je golema. Na vanjskim vezovima obično su veći i turistički brodovi, a isto tako i veći privatni brodovi. Josip je jedan od onih čija je jahta, stradala u požaru.

"Probudio me pucanj oko 4 i nešto i izašao sam na balkon. Vidio sam vatru na jednom gliseru i ostao sam iznenađen. Kako je bila bura, sve su se brodice polako palile, jedna druga treća, do kraja", ispričao je Josip.

"Nikog nije bilo, policija je došla prva, pa vatrogasci. Dok su se pripremili za gašenje, to je ponton, nisu mogli odmah... Tim dečkima kapa dole, kad su išli među te brodove, među tu vatru, jer su se i s druge strane zapalili brodovi. Moja jahta je bila na drugoj strani i ona se uhvatila. Znači, nije gorila samo jedna strana. Oni su je u stanju gorenja odveli na drugu stranu, to je jahta od milijun eura", kaže Josip.

Edvin Matko Juršić, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula, rekao je za RTL da je intervencija bila kompleksna, da se požar bio razbuktao kad su stigli na teren te da su praktički "prerezali" požar i spriječili da se širi i na druge brodice. Rekao nam je da je problem bio što su se izgorjele brodice "otkačile" s veza pa su krenule niz buru.

"Morali smo ih loviti sajlama", kazao je Juršić. Pojavile su se dramatične snimke požara u noći, ali i trenutaka eksplozija, tako smo i mi objavili video brodice koja tone u trenutku jake detonacije kada je u vis suknula velika baklja.

Zasad se pretpostavlja da je požar krenuo s jedne od brodica, ali to se mora utvrditi očevidom u čemu će možda pomoći i nadzorne kamere u marini.

Na stranicama Facebooka oglasila se i Općina Medulin. Iznijeli su dramatične situacije pa i to kako su mještani uskočili u pomoć.

"Noćas je Medulin bio svjedok tužnog događaja - požara koji se dogodio u medulinskoj luci. Oko 3.55 sati, vatrogasci su primili dojavu o požaru u nautičkom dijelu naše luke, otvorenom za javni promet, a kojom upravlja Lučka uprava Pula. Reagirali su brzo i hrabro, s 15-ak ljudi i četiri vozila, te su odmah krenuli u odvajanje zahvaćenih plovila i gašenje požara. Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac bio je prisutan na licu mjesta od samog početka, pružajući podršku i pomažući službama. Lučka uprava Pula je također odmah reagirala, pomažući u gašenju požara i spašavanju onoga sto se može spasiti. Posebno zaslužnim pokazali su se i pojedinci koji su gotovo 'suludom' hrabrošću koja se vidi samo u najtežim situacijama skakali u more, odvezivali brodove, te vlastitim plovilima gurali buktinje", stoji u objavi.

Zahvalili su se vatrogascima, djelatnicima Lučke uprave Pula, djelatnicima Buže, članovima DVD-a Medulin i mještanima.

"Šteta koju je požar prouzročio je ogromna, kako materijalno tako i emotivno. Ne možemo zanemariti činjenicu da su neki od izgorjelih brodova bili ne samo materijalno vrijedni, već dragocjeni za njihove vlasnike - simboli uspomena, avantura i snova. Unatoč tome, imamo sreću da nema ozlijeđenih osoba. Ipak, važno je istaknuti da posljedice požara ne smiju biti ignorirane. Emocije su razumljivo visoke među našim sugrađanima", objavili su na stranici Općine Medulin.

Inače, u more su stavili brane kako bi spriječili širenje onečišćenja mora koje se vidi ba snimkama iz zraka koje je objavila Općina Medulin.

