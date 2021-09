Više od dvije godine nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu i više od deset godina nakon tragedije, na splitskom Županijskom sudu danas iznova kreće suđenje Slađani Novoselnik (35) koju se tereti da je poticala tada maloljetnog nećaka s kojim je imala ljubavnu vezu, danas 27-godišnjeg Matiju Franca, na ubojstvo svoga supruga Domagoja Novoselnika u mjestu Vrisnik na otoku Hvaru u ljeto 2011. godine, piše Slobodna Dalmacija.

U prvom suđenju 2012. je osuđena na 22 godine zatvora, a nećak na 10 godina, na drugom suđenju Novoselnik je oslobođena, a mladić osuđen na osam godina zatvora, no i tu presudu je 2019. ukinuo Vrhovni sud.

'Nikada nismo bili u vezi'

Podsjetimo, prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva, Domagoj Novoselnik ubijen je upravo zbog veze između njegove supruge Slađane i nećaka koji je kod ujaka došao živjeti i raditi jer je ovaj imao privatnu tvrtku na Hvaru. Veza između mladića i ujne počela je, po ŽDO-u, kada je on imao petnaest godina, a ujna Slađana ga je potaknula na zločin, odnosno ubojstvo.

"Nikada nismo bili u vezi, kako je on poslije tvrdio, nikada nisam spavala s njime. Radila sam s Domagojem i mnogo se mučila, a živjeli smo u kući gdje je 24 sata bila moja svekrva, koja bi valjda primijetila da se nešto takvo događalo. Bog mi je svjedok da govorim istinu", kazala je Novoselnik nakon oslobađajuće presude.

"Domagoj me nije tukao. Kao i svi brakovi, imali smo svoje razmirice, ali nasilja nije bilo. Bio je dobar muž, volio me i ja sam voljela njega. A s nećakom nikada nisam imala ništa! Rekla sam im u istrazi, kada su mi objasnili da mi stavljaju na teret poticanje na ubojstvo supruga zbog ljubavne veze s nećakom, ma možete vi napisati što god želite. Napišite da sam spavala s pola Splitsko-dalmatinske županije, da sam najveća ku… Ali, Bog je svjedok da govorim istinu. On je samo prvi put rekao istinu u istrazi, kada je tvrdio da ga je on ubio i da ja sigurno ne znam niti zašto. Tako nekako se izrazio. Kasnije je na nagovor svoje obitelji i odvjetnika počeo mijenjati iskaze", kazala je Novoselnik.