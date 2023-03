U nedjelju je u stanu u Ulici Milovana Gavazzija u zagrebačkoj Dubravi pronađen mrtav 55-godišnji N.Đ., a izvan stana je pronađena njegova 59-godišnja supruga V.Đ. s teškim ozljedama.

Utvrđeno je da je žena nožem ubila muža i držala ga u stanu dok je rodbini tvrdila da je živ. 24 sata pišu da se rastrojena žena, nakon što je njen zločin otkriven, bacila s prozora i završila u bolnici s teškim ozljedama. Također, pokušala je zataškati ubojstvo koristeći mobitel ubijenog muža te se u porukama, koje je slala njegovim rođacima predstavljala kao on i govorila im da je sve u redu. Ipak, oni su bili sumnjičavi jer se dva dana nisu čuli s njim te su došli vrata njihova stana provjeriti što se zbiva. Nakon što ih žena nije puštala u stan, nazvali su policiju.

'Iz tog se stana stalno čula vika i galama'

Policajci su zatim, kako bi utvrdili odakle stižu poruke, tražili lokaciju signala i utvrdili da se mobitel nalazi u stanu. To im je bio razlog da, nakon dolaska vatrogasaca, provale u stan, gdje su ugledali stravičan prizor muškarca koji leži u krvi. Žena se zatim bacila s balkona i teško ozlijedila.

Kako kažu susjedi i poznanici obitelji, ona je već dulje vrijeme bila u rastrojenom stanju, ali je odbijala ići na liječenje. Ubijeni muž se brinuo za nju i pokušavao joj pomoći.

"Iz tog se stana stalno čula vika i galama, često su se svađali, no posljednjih dana bio je mir. Bilo je neuobičajeno tiho. On je bio jedan vrlo miran i pristojan čovjek, uvijek su mi izgledali nespojivo i znali smo se pitati što on uopće radi s njom. Ona je, s druge strane, znala biti svadljiva i raditi probleme", kazala je za 24 sata jedna susjeda.

Žena prerezala žile i skočila s balkona

"Začuo sam tup udarac i vidio da ispod mog prozora leži žena", kazao je za Jutarnji list susjed koji je prvi pritrčao u pomoć.

Kaže da je žena prije dolaska hitne pomoći pokazivala vrlo slabe znakove života.

Prethodno su policajci pozvali vatrogasce kako bi ušli u stan, a dok su ovi na silu otvarali vrata, žena je u stanu prerezala žile i skočila s balkona. Tijelo N.Đ.-a s više ubodnih rana bilo je na krevetu. Jutarnji list neslužbeno doznaje da je N.Đ. zadnji put razgovarao s jednom rođakinjom u petak, a nakon toga se nitko nije javljao na njegov mobitel. Teško ozlijeđena žena nalazi se u Kliničkoj bolnici Dubrava, ali zasad nije poznato u kakvom je stanju.