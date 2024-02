Curi sve više detalja o smrti 38-godišnjaka čije je tijelo zagrebačka policija pronašla u petak u derutnoj kućici na Črnomercu. Čini se da je danima umirao od ubodnih rana koje je dobio ranije u stanu u susjednoj ulici.

Policija je isprva izvijestila da nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, no kasnije su objavili da je preminuli muškarac više puta izboden prije 20-ak dana.

Za ubojstvo je osumnjičen 65-godišnjak koji je u međuvremenu uhićen.

Rekostrukcija strave

Točan datum zločina još nije poznat, no policija sumnja da je preminuli muškarac krajem siječnja došao u stan u Ulici Vatroslava Jagića gdje je 65-godišnjak neprijavljeno živio. Posvađali su se, a osumnjičeni je uzeo nož i više ga puta izbo s namjerom da ga ubije.

"Nakon sukoba, oštećeni je napustio mjesto događaja, odnosno otišao je iz stana. Upravo zbog tih ozljeda zbog kojih je kasnije došlo do upalnog procesa, 38-godišnjak je preminuo kada je i pronađen na neprijavljenoj adresi gdje je boravio. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", objavila je policija.

Žena koja je s ubijenim boravila u trošnoj kućici u kojoj je pronađen mrtav ispričala je da je jednu noć stigao kasno kući sav krvav.

'Ubo me Dragec'

"Rekla sam da ću zvati Hitnu. Rekao mi je da ne zovem. Pitala sam ga što mu se dogodilo i tko ga je ozlijedio pa mi je kazao: 'Ubo me Dragec, napao me iz čista mira dok sam kod njega sjedio u fotelji. Pili smo alkohol i nekoliko puta me ubo", prisjetila se, prenosi Jutarnji list.

Zatim je iz stana u Jagićevoj ulici otišao u derutnu kućicu. Budući da nije išao kod doktora te mu rane nisu bile medicinski sanirane, došlo je do upale, a muškarac je naknadno preminuo u trošnoj kućici u kojoj je navodno živio duže vrijeme.

"Dok su radili očevid prvi dan kad smo čuli da je pronađen mrtav, bio mu je upaljen televizor a oko njega posvuda samo smeće i nagomilana krama. Ne znam samo odakle u toj baraci koja izgleda kao potleušica zapravo struja, ali eto imao je unutra izvor svjetlosti. Nije imao obitelj, barem nam je tako rekao", rekla je susjeda iz iste ulice i dodala da je preminuli muškarac bio iz Slavonije.

