Mali korak za pravdu, ali veliki za hrvatsko pravosuđe. Nakon šestogodišnje pravne bitke, roditelji tragično preminulog para, Patrika Blaška i Lare Nikolić, dobit će odštetu od 1,2 milijuna kuna, odnosno 50 posto više od dosadašnje prakse.

Patrik i Lara preminuli su 2015. zbog trovanja ugljičnim monoksidom dok su spavali u sobi iznajmljene konobe, gdje su bili kumovi na vjenčanju svojih prijatelja. Plin je iz neispravnog kotla curio kroz prekidač za svjetlo. Od tada do danas trajalo je dokazivanje te kobne okolnosti.

Odbijene tužbe, nepotpuna vještačenja...

Pazinsko je Državno odvjetništvo tri puta odbilo kao neosnovanu privatnu tužbu roditelja. Po službenoj dužnosti nisu niti podigli optužnicu protiv vlasnika objekta. Roditelji imaju samo jedan zahtjev.

"Da napokon podigne optužnicu protiv Đorđa Stefanova jer smo do sada samo mi to učinili. Eto to je sve što imam reći“, rekla je za RTL Patrikova majka, Mirjana Blaško.

Rekordna odšteta

No, Općinski sud u Rovinju dosudio je u njihovu korist i dao im odštetu od 1,2 milijuna kuna. "Ovi bi ljudi dobili vani milijune eura ili dolara, a ovdje su dobili koliko su dobili, ali za naše uvjete je ovo, 'ajmo reći, više. Toliko je dokaza bilo da je to bilo naprosto nemoguće, jer činjenice su govorile i vapile za istinom, a Državno odvjetništvo nije željelo vidjeti istinu", rekla je Ingrid Barić, pravna zastupnica roditelja Patrika i Lare.

Sudski je proces bio pun nepotpunih vještačenja, svaljivanja krivnje na dimnjačara, ali i optužbi da su Patrik i Lara umrli zbog predoziranja. Roditelji su sve izgurali vlastitim snagama. Danas bi Patrik i Lara imali 33, odnosno 28 godina. Njihovi roditelji tvrde da bi se već igrali s unučadi, umjesto da traže pravdu za svoju djecu koje više nema.