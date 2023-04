Tomislav Sabljo, optuženik ubijen u zagrebačkom Ritzu, dobio je dva metka dok je ležao na podu. Svakoga dana isplivaju neke nove informacije u medijima, a Jutarnji list sada doznaje kako je jedan od redara iz tvrtke Bilić-Erić u ranim jutarnjim satima čuvao ulaz u Ritz, a onda se oko dva sata ujutro s društvom pojavio Sabljo.

"Ja sam Tomislav Sabljo, sad ćeš ti vidjeti kako mi ipak možemo ući. Rekao mi je i prošli su samo pored nas. Pretpostavljao sam da poznaje vlasnika pa smo ih pustili da prođu", rekao je jedan od redara poliji.

"Bio je taj Sabljo s još tri muške i tri ženske osobe, a jedan od njih je bio jako alkoholiziran, pa sam im rekao da on ne može ući, nego da malo sjedne vani, no Sabljo mi se tada unio u lice i rekao da ‘samo gledam‘, pa su ušli u klub", rekao je redar.

'Rekao sam mu da ne može ući'

Još jedan redar iz iste tvrtke radio je na osiguranju u VIP loži, ali je Sabljo bez problema prošao i tu prepreku.

"Došao je u VIP ložu i kako nije imao narukvicu, rekao sam mu da ne može ući. Rekao mi je: 'Dobro me zapamti za drugi put da me slučajno ne bi zadržavao opet!' Ubrzo je došao vlasnik Marijo Gavrić, koji mi je rekao da je sve u redu. Shvatio sam da je u pitanju neki malo veći mangup. Nakon nekoga vremena vidio sam ga za jednim stolom, pozvao me i pitao me što ću popiti te mi je pokazao svoj pištolj rekavši mi: 'Ja inače ne pričam nego samo pucam'."

Izgleda kako je Sabljin revolver prošao više ruku, uključujući ljude iz Sabljina društva, ali i redare iz Ritza pa i samoga vlasnika Ritza, koji su oružje skrivali od Sablje.

"Pištolj je netko uzeo Sablji i pištolj je prošao nekoliko ruku i došao do mene, a ja sam ga zataknuo sa stražnje strane hlača", rekao je vlasnik Ritza Marijo Gavrić.