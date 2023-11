Horor na Sajmu knjiga u Puli / Razbješnjeli staford na smrt izgrizao maltezera Ria pred šokiranim očima vlasnika

Nakon što je staford ubio psića odvukao ga je malo niže do ograde te mu nitko nije mogao prići. Staford se igrao sa svojim plijenom i povremeno napravio krug po dvorištu, a zatim se vratio do psića. Organizatori Sajma su zbog incidenta zatvorili sve ulaze u dvorište DHB-a na sat vremena, odnosno do dolaska predstavnika iz gradskog skloništa