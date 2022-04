Hrvatski rukometaš, 28-godišnji Denis Tot, preminuo je od poljedica brutalnog poremlaćivaja u Skoplju. Pokojnik je jučer pokopan urodnom Đakovu, a ravnateljica skopske bolnice Karil, dr. Maja Mojsova, kaže da je njezina prva izjava o Totu bila nespretno izrečena. Ona je, naime, kao i sjevernomakedonska policija isprva demantirala da je Tot bio pretučen. Čak je i Totov brat Boris najprije izjavio da je Denis umro od zastoja srca, a ne od posljedica zadobivenih udaraca.

"Moja izjava tog dana nespretno je shvaćena, ja sam pogriješila što nisam novinarima odmah rekla da je smrt jako sumnjiva. To smo svi odmah znali jer na tijelu Denisa Tota uistinu nije bilo tragova nasilja ili bilo čega što bi upućivalo na fizički obračun. Međutim, jasno je bilo da je riječ o zdravom sportašu i da priča nije tako jednostavna. Osim toga, toksikološki nalaz pokazao je da Tot nije konzumirao nedozvoljene supstancije", kazala je Mojsova za Večernji list.

'Uistinu se ništa ne skriva'

Tot je, kaže ona, u bolnicu dovezen 7. travnja oko 4 sata ujutro i srce mu nije kucalo.

"Naš liječnički tim ga je hitno reanimirao, nakon 15 minuta vratili smo ga u život, a nalaz je pokazao povišene srčane enzime i otok mozga. To je razlog zbog kojeg smo komunicirali prema javnosti da je preminuo od srčanog zastoja. Zato što je to službeni nalaz pokazao. Tek će sudsko-medicinska obdukcija pokazati na koji je način premlaćivanje dovelo do zatajenja srca", kazala je dr. Mojsov.

Ispričala se što je njezina izjava nespretno interpretirana pa se stekao dojam da se nešto skriva.

"Uistinu se ništa ne skriva. Svi novinari u Sjevernoj Makedoniji znaju da sam vrlo transparentna osoba i uvijek na usluzi kada su u pitanju informacije. Osim toga, o cijelom slučaju upravo smo mi obavijestili policiju", rekla je Mojsova za Večernji list dodavši da je oko Denisa Tota bio angažiran tim najprestižnijih neurokirurga i abdominalnih kirurga.

Inače, prvoosumnjičeni za ubojstvo Tota, Angelo Gorgievski, predao se rano jutros policiji nakon što je za njim raspisana međunarodna tjeralica.