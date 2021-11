PU varaždinska izvijestila je da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. Kako neslužbeno doznaje Varaždinski, u pitanju je Nebojša Buđanovec, ravnatelj Crvenog križa Varaždinske županije.

"Nažalost, ne smijem davati nikakve izjave", poručio je za Večernji list Buđanovac, potvrdivši da je bio priveden. Kako su izvijestili iz PU varaždinske, kriminalističko istraživanje pokazalo je da postoji osnovana sumnja da je on u razdoblju od 2017. do 2021. godine pružao usluge stručnog savjetovanja i to naplaćivao, dok se istovremeno te usluge besplatno pružaju u toj istoj ustanovi.

Obavljene je usluge naplaćivao većem brojem ljudi u gotovini bez izdavanja računa za gotovinsku naplatu, čime si je pribavio materijalnu korist u iznosu od 30.000 kuna, kažu u PU varaždinskoj.

Po završetku kriminalističkog istraživanja 48-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

'Dobri duh' Varaždina

Buđanovca u Varaždinu nazivaju "dobrim duhom" zbog pomoći sugrađanima u kriznim situacijama. Večernji list je o njemu prije dvije godine objavio priču u kojoj je govorio o samurajskom kodeksu u kojem piše: "Štitim slabe i pomažem im da ojačaju. Moj glas je glas istine i razuma u mraku. Tražim ono najbolje u drugima i sebi. Držim obećanja. Svoje štićenike branim vlastitom čašću. Nisam ničije vlasništvo i ne posjedujem nikoga. Ispravno djelovanje važnije mi je od mojih želja i strahova".

Psihoterapeut Buđanovac je i bivši svjetski prvak u kategoriji tradicionalne forme s oružjem, a bavi se i pisanjem.