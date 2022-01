U nedjelju poslijepodne na trajektu Juraj Dalmatinac koji je plovio iz Splita put Brača, odigrala se prava drama. Naime, kako pišu 24 sata, jedan je putnik skočio u more. Srećom, netko od putnika to je uočio i javio članovima posade koji su smjesta krenuli u akciju spašavanja. U more su spustili čamac za spašavanje i nakon 15 minuta izvukli muškarca iz mora.

''Dok su ga izvlačili on se opirao. Kada su ga izvukli, svi su putnici zapljeskali', ispričala je za 24 sata jedna putnica s trajekta.

Ne zna se zašto je skočio i zašto se opirao

Incident je potvrdio i lučki kapetan Željko Kuštera rekavši da je mlađi muškarac skočio u more kada je trajekt bio otprilike jednu nautičku milju udaljen od Supetra.

''Posada je zaista brzo reagirala, spustili su brzu brodicu i izvukli ga van. Brod kapetanije je išao prema njima, na obali je čekala Hitna pomoć, da se vidi u kakvom je psihofizičkom stanju. Nije to dugo trajalo, netko ga je vidio od putnika ili posade, i nisu ga ni u jednom trenutku ispuštali iz vida. Mrak je pa je malo teže, ali sve je uspješno okončano'', kazao je lučki kapetan Kuštera.

Zasad nije poznato što je nagnalo muškarca da skoči u more te zašto se opirao spasiocima.