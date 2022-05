Nakon deset dana provedenih iza rešetaka Zadarskog zatvora, ove nedjelje u jutarnjim satima na slobodu je pušten don Domagoj Kelava (43), bivši župnik Sukošana i Debeljaka.

Tereti da je 26. travnja u večernjim satima verbalno, a potom i fizički napao časnu sestru Anetu Anđelić (70) iz Samostana klanjateljica krvi Kristove.

Iako vidno ozlijeđena, ona je tvrdila da ju gotovo 30 godina mlađi župnik nije udario, nego da se onesvijestila i pala na pod.

"Razgovarala sam sa svećenikom u njegovom dvorištu, imala sam cvijeće u rukama i da mi ne ispadne na pod spustila sam glavu, naglo trznula, pala i ostala bez svijesti. Tako je nastala i modrica na mojem licu. Sad sam dobro, ja razumijem ljude, jer tko god to vidi misli da je "šaka radila", na kraju krajeva to bi i sama pomislila. Ali, stvarno nije, hvala Bogu da nije. Razgovarala sam i s policijom, rekla sam im kako je bilo, da me nitko nije udario", govorila je sestra Aneta za Zadarski.hr nakon što je priča izašla u javnost.

O slučaju se oglasila i zadarska Nadbiskupija te policija demantirajući časnu sestru i navodeći kako je ipak došlo do fizičkog i verbalnog nasilja.