U bunaru u Lici je pronađena mrtva beba. Pronašao ju je muškarac koji je na širem području Perušića ondje išao uzeti vodu za svoje ovce. Sve je odmah prijavio policiji, koja je uhitila 20-godišnju djevojku za koju se vjeruje da je prije dva tjedna počinila čedomorstvo - dijete zamotala u vreću i bacila u bunar. Djevojka koja već ima dvoje male djece je uhićena te joj je određen istražni zatvor. Ostala djeca bit će zbrinuta kod rodbine.

Ovaj stravičan zločin potresao je Hrvatsku, a dok istraga traje, o motivu se može samo nagađati: "Ono što je u praksi najčešće da je riječ o ženama koje su izuzetno mlade, koje potječu iz nesređenog obiteljskog okruženja, koje nemaju podršku okoline ni moguće partnera u cijeloj situaciji", rekla je za RTL Danas Nadica Buzina, pročelnica Zavoda za forenziku u Klinici za psihijatriju Vrapče, prenosi Danas.hr

Živjela u podstanarskom stanu s partnerom

O motivu nagađaju i u Prvan Selu, Peručiću i ololnim mjestima, iako su rijetki htjeli komentirati stravičan zločin. Samo su kratko komentirali kako je osumnjičena je stanovala s obitelji u Perušiću u podstanarskom stanu. Tamo je navodno bila s partnerom, s kojim ima još dvoje malodobne djece.

"Ona i taj njezin dečko su iz različitih sela. Tu su živjeli u podstanarstvu. Moram reći da nismo primijetili da je trudna. Ma pričalo se tu po selu svašta, što je napravila. Policije je bilo jako puno. Očito su stiskali obruč i otkrili. To imanje gdje je dijete bacila u bunar navodno se nalazi u blizini stare kuće njezine majke. Ma tragedija, pa ona ima dvoje male dječice. I što će sad? Eno je u pritvoru u Gospiću. Kako se priča po selu, navodno mora piti tablete za smirenje. Je li bila neuračunljiva ili je to postporođajni sindrom? Možda je to i isplanirala? Svašta se priča, znate", govori za 24sata mještanka Perušića, koja je iz viđenja poznavala osumnjičenu. Ističe kako je radila povremeno u jednom kafiću.

'Djecu je, znam, čuvala njena majka dok se oni saberu'

"Ma to je prestrašno. Živim ovdje 50 godina, ali nisam čula ikad za ovakav slučaj", dodaje. Slično priča i drugi sugovornik, koji kaže kako je osumnjičenu i njezina partnera znao sretati, ali da nikad nisu bili problematični za okolinu i druge. "A čujte, između sebe su sigurno imali problema. Vidjelo se na njihovoj djeci, moglo se primijetiti da im roditelji nisu baš posvećeni koliko bi trebali biti. Njezin partner je povremeno radio tu razne poslove, kao i ona u lokalnom kafiću. A često su i zajedno posjećivali kafiće. Djecu je, to znam, znala čuvati njezina majka dok se oni 'saberu'", dodaje sugovornik.

Kako Hina neslužbeno doznaje, osumnjičena je na policiji navodno najprije priznala zločin, ali se u daljnjem tijeku postupka brani šutnjom. Brigu o njezinoj djeci navodno su preuzeli njezina majka i partner. Mještani dodaju kako se partner osumnjičene iselio iz podstanarstva nakon što je dijete pronađeno u bunaru.

"Nismo znali zbog čega, ali od tada ga nema. Žalosno. Bilo bi bolje da je dijete ostavila nekome pred vratima, netko bi ga uzeo, pa i sam bi ga prigrlio. Ovo je užasno. Za to bi trebali robijati svi koji su u tome sudjelovali na bilo koji način", zaključuju mještani.