Nema osobe u Kninu koja u životu nije prošla neku teškoću ili osobnu tragediju. "Ili su nam mjesta spaljena, ili smo spašavali gole živote od noža, ili smo jednostavno morali zamijeniti kuće jer smo tamo odakle smo političkim podjelama zapravo završili na krivom teritoriju. Ali ni sve tragedije nisu iste.

Puno ti je lakše kad znaš tko je krivac za tvoju sudbinu i kad znaš da ti je to što ti se dogodilo netko namjerno učinio. Ova tragedija koja se dogodila ovoj mladoj obitelji, kojoj se u očevu BMW-u "petici" ugušio petogodišnji sin, mislim da je najveća otkad sam ja došao u Knin", rekao je Kninjanin za Slobodnu Dalmaciju.

Protiv oca podnesena kaznena prijava

Protiv dječakova oca, 34-godišnjeg profesionalnog vojnika rodom iz Vinkovaca podnesena je kaznena prijava. On je 8. lipnja u jutarnjim satima u Kninu neodgovornim postupanjem prema djetetu zanemario roditeljsku dužnost i time prouzročio smrt svog djeteta. Okrivljeni otac u utorak je oko 16 sati i 45 minuta doveden u PP Knin gdje je i uhićen nakon 15 minuta. Legalno oružje koje je posjedovao mu je oduzeto, a dodijeljen mu je i odvjetnik po službenoj dužnosti.

Nakon ispitivanja u šibenskom Županijskom državnom odvjetništvu, DORH nije predložio određivanje istražnog zatvora jer je ocijenjeno da za to nema zakonskih uvjeta.

"Prema navodima kaznene prijave, postoji osnova sumnje da osumnjičeni 34-godišnjak, 8. lipnja 2021. oko 8 sati u Kninu, iz nepoznatih razloga nije odvezao dijete (2015.) u dječji vrtić, već ga je ostavio u zaključanom automobilu na parkiralištu, a kada je oko 15 sati, nakon poziva supruge, otišao do automobila zatekao je dijete bez svijesti te ga iznio iz automobila. Djelatnici hitne pomoći pokušali su reanimirati dijete, no nisu uspjeli te je u 15,30 sati konstatirana smrt djeteta", priopćili su iz DORH-a u srijedu poslijepodne.

"Dječak bi za tri mjeseca napunio šest godina i on bi sigurno lupao nogama i rukama u automobilu da nije spavao kad mu je otac nakon poziva otišao u vojarnu, a njega ostavio. Dječak nije bio zavezan i ja mislim da je on umro u snu jer je temperatura u automobilu bila užasna, koja ga je najvjerojatnije i dovela u to nesvjesno stanje.

Ovdje su jučer cijeli dan radili radnici na gradilištu, bučio je bager; ovdje su dva stambena bloka, stalno prolaze šetači i nemoguće je da nitko ne bi vidio ni čuo da je dijete zapomagalo ili udaralo u autu", ispričale su dvije stanarke susjednih zgrada.

'Dječak je bio oličenje dobrote'

"Ispada da mu je dijete umiralo i umrlo ni stotinjak metara od vojarne u kojoj radi i u koju je otišao, a po dijete se vratio tek kada mu je žena došla u vrtić po maloga, oko 15.15, i vidjela da dijete nije u vrtiću. E da su se barem tijekom dana njih dvoje čuli", rekla je osoba koja poznaje majku djeteta.

Tragično preminuli dječak bez nadzora je bio od 7:50 do 15:15 tog dana, a obdukcija će pokazati kako je i kada umro.

"Bog zna što se čovjeku dogodilo u glavi, u kakvom je on stresu, ali reći da se on nije brinuo za to dijete i reći da ga nije volio, bilo bi svetogrđe. Njih troje se nisu razdvajali, a majka je pokojnog dječaka jedva donijela na svijet jer ima problema sa šećerom. Ne znam kako će oni sada, kako će uopće živjeti s ovom tragedijom i neka im Bog bude u pomoći", rekla je sugovornica koja poznaje obitelj za Slobodnu Dalmaciju te dodaje da je mali dječak bio oličenje nježnosti i dobrote.

Sindrom zaboravljenog djeteta

Psihijatar Vladimir Grošić za Dnevnik Nove TV objasnio je što je to sindrom zaboravljenog djeteta, kako do njega dolazi te je li on uzrok tragične smrti dječaka.

"Taj sindrom se u struci smatra tragičnim događajem kada roditelji zaborave dijete na neko vrijeme u automobilu, s teškim posljedicama po zdravlje djeteta, a u najgorem slučaji i sa smrću. To se može svakome dogoditi. Nitko to ne smije osuđivati i reći meni se to nikada neće dogoditi, nego napravit ću sve da mi se to nikada ne dogodi“, poručio je Grošić.

Psihijatar je pojasnio da se ne radi o zanemarivanju djeteta ili pomanjkanju roditeljske ljubavi, već o poremećaju memorije. "Uzročnici su vanjski utjecaji poput stresa, manjka sna, promjene rutine, ali i alkohola, droga, lijekova. Sve to može utjecati na krajnji ishod. U literaturi se vidi kako je od devedesetih prema danas bilo čak šesto takvih slučajeva koji su završili smrtnim ishodom“, rekao je.

Dodao je kako je i sam jednom prilikom zaboravio dijete. "To se svima događa, u jednoj svakodnevnici, automatizmom povratka s posla kući dijete mi je ostalo u vrtiću, srećom bio je sretan ishod“, rekao je psihijatar.

Kako nastaviti život?

Nastaviti život nakon traumatičnog događaja ili velikog gubitka iznimno je teško, a Grošić je pojasnio što nakon ovakvog tragično slučaja.

"To je jako teško. Mi smo skloni osuđivati, govoriti ružne riječi. Dovoljna je već osuda samoga sebe, roditelja koji je to doživio. Treba potražiti stručnu pomoć i zajednica treba pripomoći da se život nastavi dalje i da sve ima smisla, pogotovo ako je riječ o drugom djetetu u obitelji ili braku“, zaključio je psihijatar.