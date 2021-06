U utorak se u Kninu dogodila strašna tragedija - otac je ostavio sina čitav dan u zaključanom autu, a petogodišnji dječak je, sumnja se, uslijed vrućine i nedostatka zraka preminuo. Otac je tek nakon 15 sati shvatio da je sin u autu, nakon što ga majka nije našla u vrtiću.

"Činili su mi se kao predivna obitelj. Često sam ih viđao zajedno u gradu, uvijek su se smijali i bili brižni prema tom dječaku", rekao je mještanin Knina koji je htio ostati anoniman za 24 sata.

Utvrđeno je kako je 34-godišnji otac neodgovornim postupanjem prema vlastitom djetetu grubo zanemario roditeljsku dužnost čime je prouzročio njegovu smrt te je zaradio kaznenu prijavu.

Kazna od 3 do 15 godina

Odvjetnik Mario Medak za 24 sata je rekao kako je propisana kazna zatvora u ovakvom slučaju od tri do 15 godina. "Kolika će kazna biti u konačnici, ovisi o olakotnim i otegotnim okolnostima. Igrat će ulogu to na koji je način točno došlo do nesreće, je li otac bio ranije osuđivan, a i psihijatri će vjerojatno tu morati odigrati ulogu i utvrditi pod kakvim je to bio stresom da je zaboravio na dijete i slično", rekao je Medak.

Zbog velike tragedije u Kninu su proglasili Dan žalosti, a anonimni sugovornik rekao je kako je atmosfera jeziva. "Sve je otkazano, sva događanja i koncerti, nitko nema volje nizašto, baš nas je pogodilo ovo. U Kninu živim cijeli život i ne pamtim ovakvu tragediju", dodao je.

Otac je, podsjetimo, prilikom vožnje sina prema vrtiću dobio poziv da se hitnu javi u vojarnu, gdje inače radi te se na taj poziv odmah odazvao i krenuo tamo. Parkirao se i otišao te se pretpostavlja da je dječak ostao u autu i vjerojatno zaspao, a otac je tek popodne, nakon poziva supruge, otrčao do auta i pronašao onesviještenog sina.

Kako dolazi do smrti prouzročene toplotnim udarom?

Ne ulazeći u konkretan slučaj, specijalistica obiteljske medicine dr. Tanja Pekez Pavliško pojasnila je kako dolazi do smrti od toplotnog udara.

"Kad temperatura tijela dosegne u pregrijanom prostoru 41,6 stupnjeva, dolazi do potpunog kraha organizma. Počinju zakazivati svi vitalni organi i dolazi do poremećaja koagulacije. Osoba prvo osjeća malaksalost, ali mogući su i psihički poremećaji poput uznemirenosti. Na kraju dolazi do gubitka svijesti i smrti. Kod djece i starijih ljudi cijeli proces nastupa dva do tri puta brže nego kod ostalih", pojasnila je Pekez Pavliško.