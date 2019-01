PROGOVORIO DEČKO U KOJEG JE NA JARUNU PUCAO VLASTITI OTAC: ‘Ubio bi me da ga nisam primio za ruke’

Tih desetak minuta koliko su se naguravali u automobilu, njegov otac Arsen izgrizao ga je po rukama u nastojeći se osloboditi

18-godišnji R.D., koji je bio jedan od dvojice aktera nedjeljnje pucnjave na Jarunu, ispričao je za Večernji list kako je bježao glavom bez obzira od svog oca, koji je za njim ispalio nekoliko hitaca. Strah ga je bilo, kaže, jer zna da se radi o čovjeku nagle naravi.

Prema njegovim riječima, protekle nedjelje sjedio je u kafiću na jarunskoj tržnici s prijateljima i djevojkom kad ga je nazvao otac i rekao mu da izađe na ulicu jer moraju razgovarati. Ušao je u očev BMW i odmah je krenula drama.

“On se odmah počeo derati zbog nekih naših nesređenih obiteljskih razmirica i pola minute kasnije iz jakne izvadio pištolj kojim me udario po glavi i slomio mi arkadu. Od tog mi je trenutka idućih nekoliko trenutaka sve u magli, mislim da sam bio i izgubio svijest nakratko, a tata me tad odvezao krug oko tržnice i zatim stao na parkiralištu. Tu je ponovno krenuo na mene s pištoljem, možda bi me i ubio da ga nisam uspio primiti za ruke i tako ga držati u klinču da ne može pucati”, rekao je R.D. za Večernji.

Sam se predao

Tih desetak minuta koliko su se naguravali u automobilu, njegov otac Arsen izgrizao ga je po rukama u nastojeći se osloboditi. Tijekom naguravanja pištolj je opalio i metak je prošao kroz stražnje vjetrobransko staklo.

Očevici su sve vidjeli, ali se nisu usudili prići automobilu. Kad je 18-godišnjak uspio iskočiti iz BMW-a, jedna je žena nazvala policiju. Mladić se sakrio u obližnjem kasinu.

“Trčao sam glavom bez obzira, nisam uopće znao kamo da pobjegnem od njega, bilo me je jako strah jer je on nagao čovjek. Dok sam spašavao živu glavu, čuo sam kako puca iz pištolja, mislim da je ispalio dva ili tri hica, ali nisam imao pojma u kojem smjeru lete meci jer sam mu bio okrenut leđima”, rekao je.

Za petnaestak minuta stigla je policija, no njegovog oca više nije bilo. Sat vremena kasnije sam se došao predati.

Kazneno je prijavljen zbog pokušaj aubojstva i dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom, ali i prijetnji koje je te nedjelje upućivao svojoj 32-godišnjoj nevjenčanoj supruzi. S obzirom na to da se radi o recidivistu određen mu je istažni zatvor.