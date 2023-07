Nakon brutalnog ubojstva srpske transrodne TikTokerice Noe Milivojev, oglasila se i njena cimerica koja je otkrila nove detalje o ubojstvu.

"Živjele smo zajedno u Beogradu. Ona je nestala 17. lipnja. Trebale smo izaći zajedno u gay klub, a onda mi je rekla da ide kod dečka i počela je plakati i ljubiti me. Bilo mi je sumnjivo. Rekla mi je da idem, a ja sam otišla. Nije je bilo dva dana. Uvijek mi se javljala kad sam joj slala joj poruke te sam poslije dva dana morala prijaviti njen nestanak", rekla je Noina cimerica za srpske medije.

"Zvala sam policiju kako bih prijavila nestanak pa sam došla do njene mame. Jučer sam otišla dati izjavu, a onda su mi javili da su je našli", rekla je cimerica te dodala da je Noa imala probleme s dečkom O.D. tijekom veze te da ju je on psihički i fizički maltretirao.

'Silio ju je da se drogira'

Naglasila je i da pojedinci u ubojstvo upliću poznatog Tik Tokera, no da on nema veze s tim.

"On je nju maltretirao, tukao, imali su lošu vezu, bili su skoro 7 mjeseci zajedno. On živi u Knez Mihajlovoj, u ulici tamo kod kafića. Prijatelj i ja smo bili prije dvadesetak dana da saznamo, da vidimo hoće li će izaći, da ga pitamo, ali od njega ni traga, ni glasa. Borili smo se da saznamo, ali nismo mogli ući. Gazda kafića nam je rekao da ostavimo broj, da bi nam on javio ako se pojavi. Prije se drogirala, vukla na nos bensedine. Prestala je otkako se počela družiti sa mnom. On ju je silio na to da se drogira. Bude nikakva pa se onda vrati Noa. To je kaos bio", dodala je cimerica.

Podsjetimo, muškarac O.D. koji je uhićen zbog ubojstva Noe Milivojev rekao je policiji da se ne sjeća kada je ubio djevojku, isjekao dijelove tijela i bacio ih u vreće.

Prema informacijama iz srpskih medija, bio je u vezi s ubijenom djevojkom.

Kako je priopćeno iz MUP-a, sumnja se da ju je ubio i nakon toga raskomadao tijelo žrtve, čije dijelove je policija pronašla prilikom pretresa stana. Dijelovi tijela žrtve poslani su na DNK analizu kako bi se potvrdio identitet.

"Zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio kazneno djelo teško ubojstvo na svirep i podmukao način, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden nadležnom tužiteljstvu", navodi se u priopćenju MUP-a.