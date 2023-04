Nakon što je jučer u Splitu propucan Josip Čubelić (36), policija je objavila imena i fotografije četiri muškarca koji se dovode u vezu s napadom. Riječ je o Jerki i Alenu Radić, Anti Varnica te Nenadu Petrak. Reporter RTL-a Rade Županović javlja da je policija uspjela doći do jedne od poznanica bjegunaca za kojima policija i dalje traga, piše Danas.hr.

"Činjenica je da su se na mjesto događaja doveli Mercedesom stranih registracijskih oznaka. Upravo traje pretres podzemne garaže u elitnoj zgradi u Pazdigradu u kojoj su pronašli Mercedes. Nema još potvrde splitske policije, ali se istraga protegla na cijelo područje Splitsko- dalmatinske županije. Splićane zabrinjava što se sve dogodilo na 50 metara od vrtića i na oko 100 metara od jedne od najvećih splitskih osnovnih šola kad su djeca izlazila iz vrtića i škole", kaže, prenosi Danas.hr

RTL je ekskluzivno objavio snimke s nadzorne kamere. Na snimka se vidi kako iz Renaulta u žurbi izlaze dvojica muškaraca. U automobil se ne vraćaju, a potom se oko njega okupljaju građani i dolazi policija.

Propucani muškarac (36) izvan je životne opasnosti, a za četvoricom muškaraca koji se dovode u vezu s propucavanjem, policija još traga. To je vozilo uzeto kao dokaz jer se dovodi u vezu s napadom, potvrdili su nam iz splitske policije.

Gordana Vrdoljak još je u šoku, njezin automobil propucan je u okršaju. "Kroz jedno staklo prošao je metak, a drugo stako je razbilo. Zalijepila sam iza. On je ležao. Ajme, što se nisu svi pobili, odnio ih đavo! Bože, oprosti… I ništa, išla sam to popravit - 600 eura i moram čekati 10 dana. I ja ću to morati platiti jer tko će te kriminalce tužiti?"

'Čuli smo pucnjavu i pretpostavili da je netko u opasnosti'

"Čula je pucnjavu, 3-4 puta, ali nisam mislila da je to pištolj. Ljutila sam se kad su me zvali iz kuće da je nešto s autom. Vidjela sam da je metak prošao kroz stražnje staklo, a drugo se staklo razbilo", rekla je Gordana Vrdoljak, jedna od prvih osoba na mjestu pucnjave.

Ranjenom Čubeliću pomogla je liječnica obiteljske medicine Sanja Došen Janković. Rekla nam je: "Nisam napravila ništa što ne bi napravio netko iz moje struke. Čuli smo pucnjavu i pretpostavili da je netko u opasnosti. Izašli smo, napravili sve što smo mogli. Hipokrat kaže 'treba pomoći, mi smo to napravili."