Priveli bivšeg šefa gradskog SDP-a: Prijetio kolegici smrću?

Bivšeg predsjednik splitskog Gradskog odbora SDP-a Goran Kotur, a sada potpredsednik, priveli su policajci zbog osnova sumnje da je prijetio smrću ženi koja s njim radi u splitskoj Lučkoj upravi.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, incident se dogodio u petak oko 12 sati kada je Kotur došao u ured ravnatelja Lučke uprave Vice Mihanovića (bivšeg šefa splitskog HDZ-a i gradonačelničkog kandidata) te navodno prijetio smrću predstojnici njegovo ureda. Kotur je u toj Upravi zaposlen na mjesto rukovoditelja Odjela za razvoj i istraživanje tržišta. Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje na okolnosti prijavljenog kaznenog djela prijetnje.

No i ranije su Kotura optuživali za prijetnje, tako su njegovi oponenti 2017. u kampanji za izbor na mjesto predsjednika GO SDP-a optuživali za nasilje nad stranačkom kolegicom iz Vrgorca, kojoj je u svađi navodno rekao da će je otpraviti na groblje. Prvo su oboje sve demantirali, da bi žena pred same izbore rekla da je bila predmet Koturovog verbalnog nasilja i prijetnji. Novinari Slobodne Dalmacije nazvali smo i Vicu Mihanovića, kojije kazao kako o događaju ne zna ništa i da nema nikakvog komentara.

