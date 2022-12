U ponedjeljak oko 9.50 sati, na autocesti Rijeka - Zagreb nedaleko od odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba, izgorio je osobni automobil. Karlovačka policija, vatrogasci i Hitna pomoć odmah po dojavi stigli su na mjesto događaja, a kasnije priopćili da vozačica automobila koji se zapalio nije ozlijeđena.

Ovoj nesreći na autocesti svjedočio je i vozačici u pomoć priskočio Velimir Vrzić koji je na Facebooku objavio fotografije gorućeg automobila te usto napisao da je razočaran drugim vozačima koji se nisu zaustavili vidjevši automobil u plamenu u zaustavnoj traci.

'Žena je dobro, hvala i vozaču Volva'

Uz apel ''Pomognimo jedi drugima'', on je u svojoj objavi napisao: ''Autoput Rijeka-Zagreb. Zapalio se auto. Vozačica bila sama u autu. Stao, dao prsluk i pomogao do dolaska vatrogasaca, policije i hitne. Od stotina automobila, kamiona, cisterni nafte i plina koji su prolazili kao da se ništa ne događa, stalo je nas dvoje. U što smo se pretvorili kao društvo? Tužan sam. Jako. Kao čovjek. Žena je dobro, išla je na pregled EEG glave u Zagreb. Sretno joj u životu, a hvala vozaču Volva koji je jedini stao u 20 minuta. Snijeg, hladno i gori vam auto? Sramim se ljudskog roda koji se pravio da se to njega ne tiče.''