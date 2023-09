Zbog sumnji da je prošloga vikenda, u ranim jutarnjim satima na Kvaternikovom trgu pokušao opljačkati i silovati jednu ženu, policija je uhitila 43-godišnjega Nenada J. Nenadu ovo nije prvo uhićenje, naime on je u srpnju otpušten iz kaznionice u Lepoglavi u kojoj je proveo 12 godina zbog pljačka i silovanja.

Incident na 'Kvatriću'

Čitav događaj se odvio na zagrebačkom Kvaternikovom trgu u ranim jutarnjim satima. Nenad je oko 5 sati i 40 minuta prošlog vikenda prišao ženi koja je hodala u blizini 'Kvatrića'. Dotičnu je uhvatio s leđa i prijetio joj te od nje tražio novac, piše Jutarnji list.

Prestravljena žena mu je rekla kako nema novca te mu pokazala prazan novčanik. Na to je manijak rekao kako će ju onda silovati. Kako bi ga uspjela zaustaviti i zatražiti pomoć, rekla mu je da se smiri te da negdje odu na piće. On je na to pristao te krenuli prema obližnjem kafiću, a on ju je čitavo vrijeme držao kako ne bi pobjegla.

U pravo vrijeme na pravom mjestu

Kad su došli do trga, žena je izabrala trenutak kad je njegov stisak popustio i pobjegla u tramvaj koji je upravo polazio, no on je trčao za njom, prativši je u tramvaj gdje ju je i sustigao. Međutim, kad je podignuo pogled, vidio je da se u tramvaju ispred njega nalazi policajac koji je tramvajem išao na posao pa se dao u bijeg.

Žena je zatražila pomoć od policajca te cijeli slučaj prijavila. Nenad J. je nakon dva dana policijske potrage uhićen te osumnjičen zbog pokušaja razbojništva i pokušaja silovanja, a zbog opasnosti od ponavljanja djela sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.

