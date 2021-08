U nedjelju poslijepodne, mađarski je turist na užas svih žitelja Skradina i njihovih gostiju, u tamošnjoj lučici skočio s jahte ravno na labuda i pritom ga ubio. Iako je na teren izašla policija, u suradnji s Državnim odvjetništvom zaključili su da nema elemenata kaznenog djela i da se radi o nesretnom slučaju. Svjedoci tog suludog čina ogorčeni su takvim postupanjem policije, jer, tvrde, dali su svoje iskaze, a sve je i snimljeno mobitelom.

"Ako sam zvao 112 te policiju da im prijavim cijeli slučaj koji se ispred mene odvio, kako je onda moguće da se izvede zaključak da je sve bio samo nesretan slučaj. Rečeno mi je iz policije da će me kontaktirati jedan inspektor, no to se do ovoga trenutka nije dogodilo. Svi su prisutni vidjeli da nije bio nesretan slučaj, već da je skok bio ciljan uz bodrenje publike s broda, što je završilo kobno za labuda", rekao je svjedok događaja za Šibenik.in.

Ipak, glasnogovornik Policijske uprave Šibensko-kninske, Šime Pavić potvrdio je Dalmatinskom portalu da dodatno istražuju taj slučaj. Iz Općinskog državnog odvjetništva su, pak, poručili da o ubojstvu labuda nisu primili kaznenu prijavu, izvješće ili bilo koju drugu dokumentaciju.

"Zatražili smo hitni nadzor i prekršajnu prijavu sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Zakonu o zaštiti prirode. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da osiguramo da slučaj ne prođe nekažnjeno i da se optuženog tereti prema Prekršajnom zakonu, kada već neće prema Kaznenom", ističu na Facebooku iz udruge Prijatelji životinja.

Inače, postoji Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, kojim je određena visina naknade za ubijanje pojedine jedinke posebno zaštićenih vrsta. Po tom pravilniku naknada za crvenokljunog labuda iznosi 3600, a za žutokljunog labuda 9600 kuna.