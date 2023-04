Mladom igraču pozlilo je za vrijeme utakmice 2 NL centar za kadete između NK Samobor i NK Dugo Selo, te su ga oživljavali na terenu. Hitno je prevezen u bolnicu, no nisu ga uspjeli spasiti.

U 60. minuti utakmice, mladi nogometaš NK Samobora požalio se sucu da se ne osjeća dobro. Poslali su ga liječnicima uz teren no tamo se onesvijestio i prestao disati. Nažalost, pokazalo se da su i napori liječnika i brzi dolazak hitne bili uzaludni.

"Samo se srušio tijekom utakmice. On je bio jedan predivan dečko i odličan sportaš. Živio je sportski, na treninge kasnio nije i živio je za ovaj sport. U srijedu ujutro mi se požalio da prethodnu noć nije baš nešto spavao. Bilo mu je slabo pa je jedva i večeru pojeo. Prije utakmice ga je boljela glava pa je bio malo nervozan i pitao me je l‘ ima tko što za glavobolju. Pridavali smo to promjeni vremena i školskim ispitima radi kojih smo svi pod stresom na kraju godine, jer on je, koliko smo znali, bio zdrav i u full kondiciji. Svatko bi ga htio kao dio tima, vjerujte na riječ", kaže za Jutarnji list prijatelj preminulog nogometaša.

Drugi prijatelji smogli su snage tek reći da su u šoku.

"Kako se oprostiti od prijatelja s kojim si odrastao? Nikako. Zauvijek će živjeti u našim srcima. Užasno je bolno čuti rečenicu ‘Kad mu je sprovod?", zaključuje prijatelj pokojnog srednjoškolca.

'Mogu se otkriti tek specijalističkim pregledom'

Iako ne želi komentirati konkretan slučaj jer nije upoznat s detaljima, kardiolog prof.dr. Daniel Dilber, pročelnik Zavoda za pedijatrijsku kardiologiju KBC-a Zagreb, ističe kako su kod ovakvih tragedija najčešće uzrok urođene nepravilnosti srca ili krvožilnog sustava , a ponekad čak i upale koje nemaju nikavih simptoma dok srce ne dođe pod povećani napor.

" U čak 50 posto slučajeva uzrok je hipertrofična kardiomiopatija odnosno bolest srčanog mišića koji je zadebljan i onda u pojačanom naporu treba veća opskrba koronarnih arterija ali i samog srčanog mišića. U tom u nesrazmjeru stvarne opskrbe i potrebe u naporu se može dogoditi maligna srčana aritmija i kardijalna sinkopa", objašnjava prof.dr. Dilber koji dodaje da je takve probleme moguće otkriti samo detaljnim specijalističkim pregledima.

Djeci koja se bave sportom treba uzimati i obiteljsku anamnezu ne bi li se utvrdilo ima li u obitelji nekog tko je umro mlad zbog bolesti srca, je li dijete imalo gubitak svijesti u naporu ili stezanje u prsima. Neke odgovore o zdravlju srca dat će i EKG poglavito ako se radi o najčešćem problemu hipertrofičnoj kardiomiopatiji", ističe, prof.dr. Dilber. Dodaje da je sport sve naporniji već nakon 12. godine pa je zato nužno utvrditi postoji li neki zdravstveni rizik a u tom slučaju dijete treba isključiti iz natjecateljskih aktivnosti.