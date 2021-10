Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - SSKOK Rijeka, u koordinaciji s Općinskom državnim odvjetništvom u Pazinu, a u suradnji s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) Bosne i Hercegovine, Upravom kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova, Službom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - SSKOK Split i Službom organiziranog kriminaliteta Policijske uprave istarske dovršili su višemjesečno kriminalističko istraživanje te su razbili međunarodni krijumčarski kanal heroina i amfetamina na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Tim je povodom danas u Pazinu održana konferencija za medije, na kojoj su rezultate kriminalističkog istraživanja predstavili voditelj Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka Božo Barbarić, vođa grupe Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka Goran Rebić i voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU istarske Dino Hajdarević.

''Operativna akcija, vođena pod operativnim imenom Grota, započela je u studenom prošle godine, kada smo na sastanku Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) zaprimili početna saznanja kako određene osobe krijumčare iz Bosne i Hercegovine drogu za ilegalno narko tržište Istre i Dalmacije. Nakon što smo obavili pripremne radnje, krajem godine, u koordinaciji s Općinskim državnim odvjetništvom u Pazinu otvorili smo posebne dokazne radnje i više osoba stavili pod nadzorom'', pojasnio je voditelj službe Božo Barbarić i rekao kako je finalizacija akcije uslijedila u posljednja dva dana.

Devet hrvatskih državljana

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je 12 osoba, od kojih devet hrvatskih državljana (1976., 1980., 1977., 1978., 1982., 1973., 1978., 1975. i 1970.) i troje državljana Bosne i Hercegovine (1981., 1995. i 1971.), a policija ih sumnjiči da su počinili kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama, odnosno da su krijumčarili drogu s područja Bosne i Hercegovine na područje Hrvatske.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su osumnjičene osobe od prosinca 2020. godine do 14. listopada 2021. godine nabavljali veće količina heroina i amfetamina u Bosni i Hercegovini radi kontinuirane neovlaštene proizvodnje i prometa drogama na području Hrvatske, s ciljem stjecanja financijske i druge materijalne koristi.

Pretraživali domove, garaže, poslovne prostore

''Prikupljenim informacijama utvrđeno je kako se krijumčarenje droge obavljalo preko graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u teretnim i osobnim vozilima, a krijumčari su nastavno na propisane epidemiološke mjere ulazili u Hrvatsku koristeći fiktivna pozivna pisma za poslovne sastanke ili su navodili tranzit kao razlog ulaska u Hrvatsku'', istaknuo je vođa grupe Goran Rebić i rekao kako je u koordiniranoj akciji na području Splita i Istre provedeno 30 dokaznih radnji pretraga osoba, domova, garaža i poslovnih prostora, u kojima su pronađeni predmeti kaznenog djela, odnosno droga, novčana sredstva i drugi predmeti te su prikupljane obavijesti važne za utvrđivanje ovih i drugih kaznenih djela te otkrivanje njihovih počinitelja.

Pronašli i oduzeli 19,4 kg heroina, skoro 2 kg amfetamina, 1 kg trave, milijun kuna u gotovini

U kriminalističkom istraživanju ukupno je pronađeno i oduzeto 19.433 grama heroina, 1.778 grama amfetamina, oko 1.000 grama marihuane, 28 grama ecstasya i 4 grama kokaina, vage, smjese za povećanje droge, mobilni uređaji i oko milijun kuna za koje se pretpostavlja da potječu od preprodaje droge.

''Ono što je bio fokus istarske policije je da kroz uličnu redukciju obuhvatimo više krajnjih kupaca koji bi nas doveli do srednjih i viših preprodavača droge s područja Istre pa smo tako obuhvatili više osoba, od kojih su neke već procesuirane, dok se nad drugima još provodi kriminalističko istraživanje'', rekao je voditelj Službe organiziranog kriminaliteta Dino Hajdarević i pojasnio kako je policija ovom akcijom presjekla distribuciju droge do većih istarskih gradova, odnosno do Pule, Labina, Poreča i Rovinja.

Policijski službenici uhitili su 11 osoba koje su po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 14. i 15. listopada, privedene u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, dok je jedna osoba u bijegu te se za njom poduzimaju mjere traganja. Kriminalističko istraživanje nastavlja se u suradnji s djelatnicima Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.