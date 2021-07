Nije nepoznanica da su prevaranti sve maštovitiji kada pokušavaju doći do tuđe imovine, pogotovo putem interneta, ali je i pomalo neshvatljivo da i dalje postoje osobe koje im povjeruju.

Na njihovim profilima najčešće se nalazi fotografija nekog zgodnog, naočitog muškarca, ili zgodne žene, koji rijetko ostavljaju ravnodušnim bilo koga. Iako policija opetovano ponavlja i poziva građane na oprez, ovakvi prevaranti svejedno uspijevaju u svom naumu.

Nakon što je novinarka RTL-a objavila priču u kojoj joj je "vojnik" poslao poruku na Facebook Messengeru, ispričao joj svoju potresnu životnu priču i govorio joj kako se zaljubio u nju, a potom joj rekao i kako joj šalje "debelu" svotu novca, ali ona mora platiti dostavu nekoliko tisuća eura, javile su se desetine čitateljica, ali i čitatelja koji su imali slična iskustva, piše RTL.hr.

Špranca je gotovo identična kod većine prevaranata - neizmjerna ljubav, opasnost i novac za spas, a ako oni na koje su se namjerili nemaju novca, potiču ih da dižu kredite.

Slična iskustva kod gotovo svih

"Frendica ostala bez dvije tisuće kuna po istoj špranci. Na svu sreću nije više jer sam je dozvala pameti."

"Oooo, taj se i meni javio, samo pod drugim imenom."

"Ima i za muške, uvijek slična priča i ratna zona."

"I mene je dotični majmun kontaktirao kad sam mu rekla da sam gatara i da vidim da je prevarant blokirao me je."

"I meni se neki na misiji u Afganistanu javio. Ja odmah blokirala."

"Upoznala sam i ja takvog prije tri godine. Nisam se mogla braniti od njih. Dobivala sam romane na engleskom", samo su neki od komentara.

Primjer poruke

"Meni je kao neki 'advokat' iz Nigerije, Mulu Zulu poslao mail da sam naslijedio tri firme, pet kuća i neki bijesni auto, a kao i čeka me eto i keš od 100 milijuna dolara i da je to moj neki daleki rođak koji će sve to prebaciti na mene, samo eto, troškovi su 10 tisuća dolara, pa neka uplatim na Western Unionu", napisao je jedan od čitatelja.

"I ja sam dobila poruku od naočitog muškarca s ponudom za prijateljstvo. Obično ne odgovaram na takve ponude , ali ovog puta sam sasvim slučajno otkrila tri te iste jako ljubazne poruke i kod drugih žena (da sam tražila vjerojatno bih našla još). Shvatila sam da traži žrtvu i zato sam mu odgovorila da me ne zanima."

"Meni se javio Pedro iz UK, da živi s malim sinom. Udovac, dopisivali smo se tri tjedna onda mi je reka da mora u Afriku po materijal za svoju galeriju i i da će se javiti. Javio se i zatražio od mene 2000 dolara neka mu pošaljem. Rekla mu da nemam pa mi je rekao da dignem kredit. Rekla sam da ću ga prijaviti policiji, pa se više nije javio."

"Žao mi je žena koje se zalijepe za takve nepoznate, vjerojatno i nepostojeće tipove. Zapravo, uopće mi nije jasno zbog čega bi trebalo prihvatiti 'prijatelja' čije ime i prezime, kao ni lik, nikad u životu nisi vidjela. Dotični je završio u sočnoj objavi podijeljenoj s prijateljima. I blokiran."

"Imala sličnu situaciju. Američki vojnik, rastavljen u Burkina Fasu, sprema se za mirovinu, u Americi ima sve, ali bi se doselio... malo sam ga vozala, ali kada je zatražio novac za kartu do Švicarske (novac će mi vratiti kada se vidimo u Veneciji) - blokirala i obrisala."

"Meni se, ne tako davno, javila jedna baba na samrti, iz Francuske, htjela mi je ostaviti svoje veliko nasljedstvo, fotkala mi je i svoju osobnu i sve sve sve... hahaha. Nekako sam je ipak odbila i ostala... sirotinja."

"Meni je jednom na e-mail stigla poruka kako sam naslijedila veliko bogatstvo od svog rođaka, za koje trebam navodno poslati novac za pravne troškove... Na slici Afroamerikanac prezimena Salihović".

Na koncu, koliko god lijepo i romantično zvučale poruke koje dobijete, budite oprezni. Radi se, ipak, o potpunim neznancima koji stoje iza lažnih imena, čije su namjere najčešće nečasne.