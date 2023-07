'Vozila sam dvije maloljetne nećakinje autom ulicom Vinka Sedinića te je iz drugog smjera nailazio kamion s prikolicom. Ja sam se zaustavila da propustim kamion, ali je tada motociklist krenuo pretjecati taj kamion te udario u Audi koji sam vozila. Vozač motocikla je pao s njega i sletio desnom nogom ispod kamiona. Totalno sam se prepala. To sve mi još uvijek ne ide iz glave', ispričala je za Jutarnji list 23-godišnja djevojka koja se u četvrtak oko 16 sati vozila kroz Dumovec i svjedočila strašnim prizorima.

"Dotrčala sam do mladića da vidim kako je. Vrištao je od bolova, noga mu nije bila dobro, a on se brinuo jesam li ja dobro jer je čuo da sam u autu bila s djecom", nastavila je te dodala da je vozač teretnog vozila stao puno dalje od mjesta nesreće pa se, tek kad je Hitna pomoć otišla s unesrećenim, pješice vratio do mjesta sudara.

"Rekao je da nije odmah skužio što se dogodilo. Vidio je kad je muškarac odletio s motora, ali da nije osjetio da mu je prešao preko noge. Svi smo pod šokom bili. Nadam se da će se taj čovjek uspješno oporaviti", kazala je djevojka.

Vozač motocikla teško ozlijeđen

Policijskim očevidom utvrđeno je da je oko 16 sati 31-godišnjak, koji je vozio motocikl Sedinićevom ulicom, odlučio s lijeve strane u nepreglednom zavoju preteći teretni automobil požeške registracije koji je vukao priključno vozilo, a kojim je upravljao 44-godišnji muškarac.

"Potom je s prednjim dijelom motocikla naletio na prednji lijevi bočni dio osobnog automobila Audi zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 23-godišnjakinja uz desni rub kolnika u smjeru sjeverozapada, a koja se u trenutku prometne nesreće s vozilom zaustavila kako bi se mimoišla sa skupom vozila požeških registarskih oznaka", kazali su u PU zagrebačkoj.

Vozač motocikla teško je ozlijeđen i prevezen u KB Dubrava, navode u policiji.

Vožnja do bolnice: 'Dajte brže, pomozite!'

Upravo taj put do bolnice s pacijentom amputirane potkoljenice, objavili su na Facebook stranici Hitna uživo 194 opetovano ukazujući kako je svaka sekunda za unesrećenog bitna te da pritom itekako krše zakon odnosno prometne propise jer su u službi pacijenata.

"Sudar motorista i kamiona. Amputacija potkoljenice. Udaljenost do bolnice 15 km. Pacijent bespomoćan i cijelo vrijeme viče: "Dajte malo brže, pomozite, molim vas!". Naravno da KRŠIMO zakon koji je protiv nas, jer je smo tu upravo zbog pacijenta ne razmišljajući ako se nešto desi da smo…" - napisali su na Hitna uživo 194.