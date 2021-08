Trgovački sud u Splitu predao je u posjed novim vlasnicima tri prestižne nekretnine Keruma d.o.o u stečaju - bivše zagrebačko kino Central i legendarni restorani Šumski dvor koje je preuzela tvrtka Ivana Čermaka te zgradu robne kuće u Zadru koju je preuzela solinska tvrtka Tenant.

Te nekretnine svojevremeno su bile procijenjene na 36,65 milijuna kuna, a nekretnina najveće vrijednosti je bivši restoran Šumski dvor, u elitnom zagrebačkom kvartu uz Cmrok procijenjena na čak 15,17 milijuna kuna koju je splitski poduzetnik Željko Kerum preuzeo 2009. u "valu kupovine" nekretnina po Zagrebu.

Prestižne nekretnine

Time je, kako se u medijima tada isticalo, zaokružio širenje svojeg poslovnog carstva u Zagrebu, kupivši devet lokala u užem centru, uključujući caffe bar Bulldog, vilu na Tuškancu te bivše kino Central procijenjeno na 9,95 milijuna kuna.

Poslovne prostore u lokalima je po tadašnjem pisanju medija kupovao za 8000 eura po kvadratu, a za nekretninu najveće vrijednosti – restoran Šumski dvor nagađa se da je izdvojio čak pet milijuna eura.

Kerum je i 2012. najavio obnovu tog sada derutnog i zapuštenog restorana s namjerom da će to "biti najekskluzivniji restoran u gradu, onakav kakav Zagreb zaslužuje", no već 2016. ta nekretnina završila je pod ovrhom.

Čermak ima ambiciozne planove

Novi vlasnik Ivan Čermak u svibnju je ove godine, pak, najavio kako ondje želi napraviti moderan restoran te da će taj projekt angažirati domaće i svjetske arhitekte.

"Dovest ćemo nešto novo u Zagreb, Zagrebu i Zagrepčanima. Investicija u svakom slučaju neće biti mala, spremni smo na to. To je ipak bio jedan kultni zagrebački restoran. Ja kao mlad sam isto bio vezan uz njega i to je više sentimentalna priča nego naš core business", kazao je Čermak.

Osim bivšeg restorana, Čermak je od Keruma preuzeo i nekadašnje kino Central za koje također ima velike planove najavljujući otvaranje, kako je istaknuo, "pravog europskog noćnog kluba u koji će biti dobrodošle sve generacije ljudi, ekskluzive na svjetskom nivou".

Osim zagrebačkih nekretnina, novim vlasnicima iz solinske tvrtke Tenant predana je i poslovna zgrada – robna kuća na Boriku u Zadru svojevremeno procijenjena na 11,53 milijuna kuna kao i oko 4000 kvadrata zemljišta.

Kerum d.o.o u stečaju registriran je kao društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu s temeljim kapitalom od samo 52.600 kuna, a kao jedini osnivač navodi se Željko Kerum. Stečaj nad tom tvrtkom bio je otvoren u studenom 2018.